Monkey Week SON Estrella Galicia incorpora a Sanguijuelas del Guadiana, Karmento, Los Chivatos y más

Monkey Week SON Estrella Galicia sigue sumando nuevos artistas que se suman a la que será su 17ª edición, que recordemos se celebrará del 20 al 22 de noviembre en El Puerto de Santa María.

Sanguijuelas del Guadiana y TRISTÁN! & The Jazz Band Air encabezan una nueva tanda de nombres. En este nuevo anuncio se incorporan también los showcases de Ashleys, Blaya, Calequi y Las Panteras, Çantamarta, Diamante Negro, Erin Memento, Idoipe, Jardín, J Battle, Karmento, Ku!, Los Chivatos, Madmess, Musgö, Them Flying Monkeys, Ultralágrima, Unsafe Space Garden, Vangoura y Ven’nus.

Estos 21 artistas se suman a una más que nutrida programación de conciertos y showcases anunciados previamente: Cupido, Destroyer, Vera Fauna, Joe Crepúsculo, La Tania, Dame Area, Teo Planell, Repion, Carmen Lancho, Frente Abierto con Lela Soto y Sebastián Cruz, Aiko el grupo, Azuleja, Bariri, Bernarda, Dalila, Dharmacide, Dulzaro, Estrella Fugaz, G La Sosita, Helicóptero Boom, julia de arco, Juventude, Las Nietas Del Charli, Le Parody, l0rna, Maximiliano Calvo, Memocracia, nusar3000, Paco Pecado, Por Las Noches, Rata, Rizha, Sofia Gabanna, Silitia, Sin Bragas, Sistema De Entretenimiento, Tristicis, Sunflowers, Sylvie’s Head y 800 Gondomar. Y aun quedan artistas por anunciar.

Como es habitual, además de su programación artística, Monkey Week SON Estrella Galicia mantiene su vertiente profesional con las jornadas Monkey PRO, que reunirán a agentes de la industria en conferencias, mesas redondas, talleres, sesiones de networking y encuentros destinados a trazar puentes entre creadores y profesionales.

Abonos para Monkey Week SON Estrella Galicia

Ya están disponibles los abonos para público general, que permiten el acceso a conciertos y showcases, así como los abonos profesionales, que facilitan también el acceso a las jornadas Monkey PRO.