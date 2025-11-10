Monkey Week SON Estrella Galicia añade más nombres y desvela su cartel por días
Monkey Week SON Estrella Galicia continúa reforzando su programación con nuevos nombres que amplían su ya diverso cartel que recorrerá la localidad gaditana los próximos 20, 21 y 20 de noviembre.
A escasas dos semanas de su inicio, el festival suma al gallego Ortiga, recuperador del espíritu verbenero, a los gaditanos Space Surimi con su singular mezcla de rap y cultura pop, y a dos habituales de las sesiones de Mazo Club, Tiraya y PatataOnStereo, ambos sinónimo de fiesta y baile. Junto a estas incorporaciones, la cita andaluza anuncia también su programación por jornadas y la venta de entradas diarias.
El evento arrancará el jueves 20 de noviembre con actuaciones de artistas como Sanguijuelas del Guadiana, Karmento, Julia de Arco, Blaya o Idoipe, entre otros. El viernes 21 será el turno de nombres destacados como Cupido, Joe Crepúsculo, La Paloma, Repion, Aiko el grupo, Ortiga o Sofia Gabanna.
El sábado 22 cerrará con una jornada de acento internacional encabezada por Destroyer, Dame Area, Vera Fauna, Le Parody o Rizha, además de una larga lista de propuestas emergentes y sorpresas aún por anunciar.
El evento se complementará como es habitual con sus jornadas PRO, acogiendo el 3er Congreso de Festivales de Música en Vivo impulsado por la FMA y una nueva edición de Suntracks junto a la Fundación SGAE, que reunirá a destacados music supervisors internacionales. La programación incluirá paneles de BMG y UNIA Música Abierta sobre crítica musical, salud mental, ciberseguridad y nuevos modelos de negocio, además de presentaciones institucionales como el Informe del Estado del Sector Musical o el 30º aniversario de AIEnRUTa. Con invitados de referencia internacional como Anamaria Sayre (Tiny Desk), Rodrigo Duarte (Rock Al Parque) u Oskar Strajn (Eurosonic), el evento reforzará su dimensión global, mientras Radio 3 retransmitirá en directo varios de sus espacios y PAM (Periodistas Asociados de Música) colaborará en la moderación de paneles con periodistas como Sebas Alonso (JNSP) y Manuel Pinazo (Muzikalia).
Abonos para Monkey Week SON Estrella Galicia
Ya están disponibles los abonos para público general, que permiten el acceso a conciertos y showcases, así como los abonos profesionales, que facilitan también el acceso a las jornadas Monkey PRO.