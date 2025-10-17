Monkey Week SON Estrella Galicia suma a La Paloma, Los Sara Fontán, Euskoprincess y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Monkey Week SON Estrella Galicia se presentó ayer en Madrid con las novedades de la que será su 17ª edición, que como te venimos contando se celebrará del 20 al 22 de noviembre en El Puerto de Santa María (Cádiz).

La Paloma y Los Sara Fontán encabezan el nuevo y penúltimo avance del cartel, que 22 nuevos nombres, con propuestas tan variadas como Ajou!, Anouck The Band, Capitão Fausto, Dear Joanne, Delfina Campos, Euskoprincess, Marineros, Salvana o Winona Riders.

Estos artistas se suman a un cartel ya muy nutrido en el que figuran Cupido, Destroyer, Vera Fauna, Joe Crepúsculo, Aiko el grupo, Rizha, Sofia Gabanna o Vangoura, entre muchos otros.

El festival vuelve a presentarse como una gran plataforma donde conviven escenas, estilos y generaciones, con una mezcla de nombres consolidados y nuevos talentos que marcan el pulso de la música independiente en España y Latinoamérica, pero también de otras latitudes.

Además, el festival ha adelantado parte del programa de Monkey PRO, sus jornadas profesionales, que cada año reúnen a figuras clave de la industria musical. Entre los invitados internacionales destacan Anamaria Sayre (Tiny Desk), Rodrigo Duarte (Rock al Parque), Oskar Strajn (Eurosonic) o Phoebe Lou Smolin (Captured Tracks).

También habrá espacio para el 3er Congreso de Festivales de Música en Vivo y una nueva edición de Suntracks, centrada en la sincronización musical. Charlas, mesas redondas y encuentros profesionales completarán una cita que promete ser tan inspiradora como imprescindible.

Abonos para Monkey Week SON Estrella Galicia

Ya están disponibles los abonos para público general, que permiten el acceso a conciertos y showcases, así como los abonos profesionales, que facilitan también el acceso a las jornadas Monkey PRO.