Monkey Week se celebrará en El Puerto de Santa María

Monkey Week SON Estrella Galicia regresa a sus orígenes y su próxima edición volverá a celebrarse en El Puerto de Santa María del 19 al 22 de noviembre abandonando la ciudad de Sevilla, que pierde uno de los eventos musicales más inquietos del país, acompañado de su encuentro profesional con gran parte de la industria.

Ya decíamos en nuestro paso por su última edición que «veíamos incomprensible el maltrato a una cita cultural de este calibre por parte del ayuntamiento de Sevilla, que (entre otras cosas) obligó al festival a ajustar horarios de manera un tanto inexplicable y prácticamente sin tiempo para reaccionar, aduciendo problemas con el ruido en una zona notablemente apartada que por cierto, tiene cientos de locales de ocio nocturno abiertos hasta horas posteriores».

Así, la 17ª edición, Monkey Week regresa a la ciudad que le vio nacer: El Puerto de Santa María. Manteniendo, eso sí, su esencia como feria profesional de la música independiente, como escaparate de nuevos artistas y tendencias, y como festival 100% urbano (el festival no ha dudado durante todos estos años no solo en aliarse con salas de conciertos sino también en reconvertir espacios urbanos no habituales en escenarios, habilitar grandes escenarios gratuitos en plazas, o incluso, incluir en pleno casco urbano propuestas tan insólitas de recintos como una pista de coches de choque o una carpa de circo).

Coincidiendo con el anuncio se abre su tradicional convocatoria de showcases, destinada a artistas con agencias de representación. Un escaparate único donde artistas emergentes muestran lo mejor de sí mismos en apenas 45 minutos. Tres días de maratón sonora en salas, plazas y espacios singulares Cualquier interesado puede inscribirse a través de este enlace hasta el próximo martes 1 de julio.

Y antes llegará Monkey Weekend

Recuerda que El Puerto de Santa María acogerá además un año más una nueva edición de Monkey Weekend SON Estrella Galicia (aquí te hablamos de él), del 13 al 15 de junio y que cuenta en su cartel con artistas como Amor Líquido, Arianna Casellas & Kauê, Beta Máximo, Boston Babies, Cantes Malditos | Pedro de Dios & Antonio Fernández, Carlangas, Chaqueta de Chándal, Colectivo Da Silva, Cometa, Detergente Líquido, el diablo de shanghai, Emilia y Pablo, Fajardo, Fernando Alfaro, Finale, Ideal Victim, Jordi Ganchitos, Juguete, julia de arco, mariagrep, Metrika, Mundo Prestigio, Ortopedia Técnica, Parquesvr, Ravecalé & Soledad Gatica, Roy Borland, Sal del Coche y Susobrino, además de las sesiones de Anunnaki’s Club Corner, Bazofia, Clyde y muchos más.

