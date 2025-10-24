Dave Ball de Soft Cell, fallece a los 66 años

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Dave Ball, conocido por ser la mitad del dúo Soft Cell junto a Marc Almond, ha fallecido a los 66 años en su casa de Londres. Representantes del artista confirmaron que murió “pacíficamente mientras dormía” el pasado miércoles, sin que se haya revelado la causa.

Su compañero de grupo, Marc Almond, le rindió homenaje destacando su genialidad y su influencia decisiva en la carrera del dúo: “Era un brillante genio musical… Gracias, Dave, por ser una parte inmensa de mi vida y por la música que me diste. No estaría donde estoy sin ti”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Almond (@marcalmondofficial)

Dave Ball nació en Chester en 1959 y fue criado en Blackpool. Durante sus estudios de arte en Leeds conoció a Almond, con quien formaría Soft Cell en 1979. Juntos revolucionaron la escena synth-pop británica con una propuesta que unía oscuridad, hedonismo y melodías irresistibles. Su versión del clásico “Tainted Love” alcanzó el número 1 en el Reino Unido y en 16 países más, convirtiéndose en uno de los grandes himnos de la década de los ochenta. El álbum Non-Stop Erotic Cabaret (1981) consolidó su estatus con ese sonido vanguardista y unas letras cargadas de ambigüedad y provocación.

Tras la disolución inicial de Soft Cell en 1984, Ball desarrolló una prolífica carrera junto a Richard Norris en The Grid, responsables de éxitos como “Swamp Thing”, y trabajó como productor para artistas como Kylie Minogue. En los últimos años había retomado su colaboración con Almond, con quien publicó nuevos discos como el reciente Happiness Not Included (BMG).

Descanse en paz.