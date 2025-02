Deleste Festival vuelve con Teenage Fanclub, Death In Vegas y más

Deleste Festival regresa a Valencia para celebrar su decimotercera edición los próximos 16 y 17 de mayo en los emblemáticos Jardines de Viveros.

El festival, reconocido por su ambiente acogedor y su compromiso con la cultura local, ofrece una experiencia como las de antaño, en la que los asistentes pueden disfrutar de cada actuación sin solapamientos, gracias a su formato de un solo escenario.

El cartel de este año destaca por la inclusión de artistas internacionales de renombre, como los escoceses Teenage Fanclub, maestros del powerpop y conocidos por álbumes emblemáticos como Bandwagonesque y Grand Prix, aunque también por hitos recientes como Nothing Lasts Forever un trabajo grabado durante un intenso período de diez días en el bucólico campo galés en los estudios Rockfield. Junto a ellos Death In Vegas, proyecto liderado por Richard Fearless, banda fundamental para entender la electrónica noventera británica. La noruega Anna of the North aportará su synth-pop melódico, mientras que los británicos Deadletter traerán su enérgico post-punk al escenario valenciano.

El festival también apuesta por el talento local, incluyendo en su programación a las bandas valencianas Mr Sanchez y Faixa, los primeros con su potente rock de guitarras y los segundos fusionando el folclore valenciano con sonidos contemporáneos como el dubstep y el jungle.

Así queda el cartel con los primeros nombres

Abonos para Deleste Festival

Los primeros abonos están disponibles a un precio reducido de 49 euros en la web del festival.