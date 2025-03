The Vaccines se suman al Deleste Festival

Como ya sabes, Deleste Festival regresa a Valencia para celebrar su decimotercera edición los próximos 16 y 17 de mayo en los emblemáticos Jardines de Viveros.

El festival, reconocido por su ambiente acogedor y su compromiso con la cultura local, ofrece una experiencia como las de antaño, en la que los asistentes pueden disfrutar de cada actuación sin solapamientos, gracias a su formato de un solo escenario.

Hoy se suma uno de esos platos apetecibles, The Vaccines, que llegan con nuevo disco bajo el brazo: Pick-Up Full of Pink Carnations, la personificación de lo que hacen mejor: pop de guitarra clásico inspirado en los años 60 filtrado a través de una lente new wave, con partes iguales de euforia y melancolía. Seguro que sonarán muchas de sus canciones, además de esos éxitos de siempre como «If You Wanna», «Teenage Icon» o «I Always Knew».

Los británicos acompañan a los escoceses Teenage Fanclub, maestros del powerpop y conocidos por álbumes emblemáticos como Bandwagonesque y Grand Prix, aunque también por hitos recientes como Nothing Lasts Forever los Death In Vegas de Richard Fearless, banda fundamental para entender la electrónica noventera británica. Además del post-punk vigoroso de Deadletter o el synth-pop melódico de la noruega Anna of the North.

Les acompañarán las bandas valencianas Mr Sanchez y Faixa, los primeros con su potente rock de guitarras y los segundos fusionando el folclore valenciano con sonidos contemporáneos como el dubstep y el jungle.

Así queda el cartel con la suma de The Vaccines

Abonos para Deleste Festival

Los primeros abonos están disponibles a un precio reducido de 55 euros en la web del festival.