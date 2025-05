DIIV estrenan un nuevo tema, ‘Return of Youth’

Varios meses después de que DIIV publicara su último disco, Frog In Boiling Water, regresan con nueva música. A principios de año la casa del líder de la banda Zachary Cole Smith en Altadena fue destruida por los incendios forestales de Los Ángeles, al igual que todos los juguetes que él y su esposa habían acumulado para sus dos hijos.

«Return Of Youth» es su primer tema desde entonces, una melancólica oda dreampop que llega acompañada de un video musical filmado tras la destrucción del vecindario de Cole y de una nota escrita por el músico hablando de todo ello:

«Hola

diiv lanza hoy una nueva canción, «Return of Youth». Disculpen la extensión de la declaración.

‘Frog’ fue un álbum que nos permitió mirar hacia el mundo que nos rodea. Capturó una serie de instantáneas de nuestra condición, con confusión, asco y asombro.

La composición de este álbum formó parte de una época hermosa de mi vida, mientras nos preparábamos y esperábamos el nacimiento de nuestro primer hijo. Esa belleza se vio truncada por un profundo dilema existencial: ¿cómo podemos traer un hijo a este mundo?

El hilo conductor del fragmentado mundo del álbum fue la esperanza. Ya hemos hablado un poco de ella. Esperanza real, falsa esperanza, algo que le dé sentido a tu vida. Es un viaje individual. La encontré en la paternidad, pero puedes encontrarla donde quieras.

“Return of Youth” se escribió antes de que naciera nuestro hijo; fue una proyección que se adentraba hasta que los dilemas existenciales más amplios quedaron fuera de contexto. Si “Fender on the Freeway” encontró paz en los patrones de un macro gigantesco, este la encuentra en un micro mundano y simple. Me imaginé viéndome a través de los ojos de mi hijo, una especie de renacimiento, impregnado de miedo e inseguridad, descubriendo juntos la belleza y la serenidad en los lugares más sencillos.

A principios de año, mi familia y yo perdimos nuestra casa y todo lo que poseíamos en los incendios forestales de Altadena, California. Nos estábamos preparando para el nacimiento de nuestro segundo hijo. Vivíamos en el hermoso mundo en casa que había imaginado en esta canción, y de repente ese mundo desapareció.

Cuando retomamos esta canción para finalmente lanzarla, no pude evitar escucharla de forma diferente después. ¿Qué hace a un hogar? ¿Se puede escapar del mundo exterior? ¿Es la esperanza solo una ilusión? ¿Está alguien realmente preparado para ser padre? ¿Cómo se puede traer un hijo a este mundo?

Descubrí de nuevo que las grandes preguntas eran irrelevantes. Supongo que simplemente hay que seguir viviendo. La vida sucede como la vida lo exige.

En fin, haz de la canción y del vídeo lo que quieras. Es solo una instantánea, aunque esta vez más personal.

Disfrútala.

Cole»

DIIV estarán participando en la próxima edición de Canela Party.

