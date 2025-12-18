DIIV lanza film experimental y disco en directo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

DIIV lanza Boiled Alive, una película experimental que documenta su directo y funciona como experiencia cinematográfica de concierto, registrada a lo largo de tres noches en el Teragram Ballroom de Los Ángeles.

Dirigida por Jaxon Whittington, la obra ya puede descargarse o alquilarse y propone una inmersión audiovisual en el universo creativo del grupo, reforzando su vínculo entre puesta en escena, narrativa visual y repertorio reciente.

El proyecto se completa con un álbum en vivo, producido por Chris Coady, que recoge la interpretación íntegra de Frog In Boiling Water (2024), con “Return Of Youth” como cierre y varios interludios. Está disponible también en formatos físicos —CD y casete—.

Como cuentan: “Como banda, siempre hemos estado en nuestro mejor momento dentro del entorno de un show en vivo. Nos importa tanto la calidad de nuestros conciertos como la de nuestros álbumes. Filmar el set de Frog se sintió como una forma de hacer nuestro show en vivo más accesible para todos y una oportunidad para seguir construyendo el universo del disco. Esperamos que disfruten lo que hicimos”.

Por su parte, el director Jaxon Whittington añade: “Después de una sola reunión en el estudio de DIIV me sentí profundamente inspirado por la forma en que me presentaron este proyecto y supe que disfrutaría trabajar con ellos. La banda ya había creado un mundo hermoso y complejo alrededor del álbum, lo cual me resultó muy intrigante y facilitó construir a partir de ahí. No creo que esto pudiera haberse hecho con ningún otro grupo de personas ni en otro momento”.