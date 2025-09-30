Dry Cleaning tendrán nuevo disco en enero

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Buenas noticias para los fans de Dry Cleaning. La banda británica acaba de anunciar el sucesor del flamante Stumpwork (2022).

Su nuevo álbum, Secret Love, saldrá a la venta el próximo 9 de enero a través de 4AD. Un trabajo producido por Cate Le Bon y grabado en el estudio Loft de Wilco en Chicago. La productora comenta: «Estar en una habitación con ellos y sentir esa vitalidad y fuerza vital que existe entre ellos es una expresión única».

La banda de la vocalista Florence Shaw, el guitarrista Tom Dowse, el bajista Lewis Maynard y el baterista Nick Buxton ha compartido la canción que abre el álbum, «Hit My Head All Day», que como dice Shaw: «La canción trata sobre la manipulación del cuerpo y la mente. La letra se inspiró inicialmente en el uso de desinformación en redes sociales por parte de la extrema derecha. Hay personas poderosas que buscan influir en nuestro comportamiento para su propio beneficio; para comprar ciertas cosas, para votar de cierta manera.

Me resulta difícil leer las intenciones de la gente y decidir en quién confiar, incluso en la vida cotidiana. Es fácil caer bajo la influencia de un extraño siniestro que parece un amigo. Le dimos un enfoque lúdico a la canción. En un momento dado, tenía armónica en lugar de voz. En la etapa de demostración, nos inspiramos en There’s a Riot Goin’ On de Sly and the Family Stone».

Escucha ‘Hit My Head All Day’ de Dry Cleaning