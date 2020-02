Elton John gana el Oscar a la mejor canción original

Se repitió la historia un año después de que el biopic de Freddie Mercury triunfara en los Oscars del pasado año, el de Elton John consigue otra estatuilla.

La pasada primavera llegaba a los cines Rocketman, film basado en la controvertida vida y carrera de Elton John, un film protagonizado por Taron Egerton que igualmente ha sido un éxito en taquilla.

Su reconocimiento llegó hasta los Oscars, siendo previamente premiada en los Globos de Oro y otros galardones. La estuatilla a la que optaba era a la mejor canción original, por el tema “(I’m gonna) love me again”, frente a las canciones “Into the unknown”, de Kristen Anderson y Robert Lopez en Frozen 2, “Stand up” , de Cynthia Erivo y Joshua Campbell en Harriet, “I’m standing with you” , de Diane Warren en Breakthrough y “I can’t let you throw yourself away” , de Randy Newman en Toy Story 4.

La vencedora ha sido la canción del británico, que previamente la había interpretado en directo:

