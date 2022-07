Elton John colabora con Yard Act en la nueva ‘100% Endurance’

Yard Act publicaban su disco de debut el pasado 21 de enero. The Overload es un disco que enfurece con el ingenio inimitable, la destreza musical y la cuidada selección de la banda. Lleno de su humor negro característico y del cinismo consciente, el álbum se burla de la sociedad sin siquiera golpear desde un lugar de superioridad.

Un exitoso trabajo que recibió los aplausos de público y crítica y se ganó la admiración de artistas como Elton John, que se une a la banda en una nueva versión de «100% Endurance», producida y mezclada por Ali Chant en Metropolis Studios (y grabada en Parlor Studios).

Según comenta Elton John: “Desde el primer momento en que escuché a Yard Act, me enamoré de la letra de James y de la forma en que interpretó la canción. Su sonido es como un soplo de aire fresco. Cuando James llamó y me preguntó si entraría al estudio, instantáneamente me encantó la idea. Empecé como músico de sesión a finales de los 60 y me encantó entonces. Fue muy emocionante estar con músicos que nunca antes había conocido, me empujó fuera de mi zona de confort y me convertí en un mejor músico. Durante el confinamiento, tuve el tiempo disponible para realmente comenzar a hacerlo de manera concertada nuevamente, y me enamoré del desafío y del proceso nuevamente. Son una banda muy especial, con un gran futuro por delante y me siento honrado de que me hayan dejado ser parte de su viaje.”

Por su parte, el vocalista James Smith agrega: “Elton es un diamante. Fue un honor colaborar con él. Mi madre está presumiendo ante todas sus amigas y suceden locuras cuando haces arte”.

Escucha ‘100% Endurance’ de Yard Act (Elton John version)