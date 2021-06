Entrevistamos a Kokoshca, que tienen nuevo disco

Kokoshca nos ha traído su sexto álbum para darnos “Aire” en este año y medio de “Confusión”. Un nuevo proyecto que pasa por “Asia” y un gran homenaje al montañero Iñaki Ochoa de Olza, por su pureza y su manera de vivir. Nos traen un nuevo “Himno de España”, con sus luces y sus sombras, abrazando al pueblo y señalando El Mal como su anterior álbum. Kokoshca nos dicen: “No quiero cambiarte” pero sus canciones te conmueven, te llegan como “Un Rayo” y te hacen volver a bailar con esos estribillos tan directos y pegadizos. Ya empezamos a ver la luz al final del túnel y ya no tenemos en la mente “Te sigo esperando”, más bien “Voy a salir de esta”. Yo este año y medio ya “Lo tiro” a la basura y aquí estamos, “Regresando a la ciudad”.

“Nos encanta como es el pueblo español, pero a su vez, hay algo de aprovecharse del pueblo, de robarle”

Se habla de que es más popero, con más estribillos y canciones muy pegadizas. ¿Cómo definiríais el nuevo álbum?

Amaia: Al final sabemos que las canciones que más han pegado han sido canciones como “No volveré” o “La fuerza”. Son canciones pop-rock con estribillos potentes y que llegaban. Veníamos de “El Mal”, un disco mucho más personal y oscuro. Este es un disco muy directo y con canciones redondas.

¿Cómo surge el homenaje a Iñaki Ochoa de Olza en la canción “Asia”?

Alex: Era un montañero famoso y era navarro

Amaia: Sí, era muy famoso en la cultura popular de Pamplona.

Alex: Era un punki. Amaia es bastante montañera y tenía un libro en su casa sobre él. Es muy inspirador, su forma de entender la vida, su pasión por aquello en lo que creía de esa manera tan pura y es un ejemplo de compañerismo. Era una figura que aglutinaba mucho cariño a su alrededor. Iñaki cogió las riendas del tema…

Amaia: Sí, de hecho, fue idea suya dedicarle la canción.

Iñaki: Me gustó su historia mucho. Además de montañero, era escritor.

Llega Himno de España con sus luces y sus sombras.

Iñaki: Es una visión de España desde un punto de vista tremendista. Aludiendo a las cunetas, al pueblo traicionado… etc.

Amaia: Nos encanta como es el pueblo español, pero a su vez, hay algo de aprovecharse del pueblo, de robarle. La gente llega al poder y no sé lo que pasa; ,las historias de Villarejo, el rey…etc. Hay cosas horribles y maravillosas. La canción es como si fuésemos un pájaro viéndolo todo.

Alex: Más allá de la certeza de que las élites son las mismas que llevaron el S.XX a la mierda; los hijos de. Pero a su vez, la gente que nos gobierna es reflejo del pueblo también.

Amaia: yo confío mucho en la idea de comunidad.

Alex: La figura de Villarejo puedes ponerla en cualquier contexto; laboral, amigos…etc.

Amaia: Yo no lo creo.

Digamos que existe cierta apropiación del modo de ser del pueblo mientras siguen haciendo con nosotros y nosotras lo que quieren. “Míralos, que guay los españoles en los bares y bebiendo cañas pero luego….

Amaia: Esa es la libertad ahora, tomarse cañas en una terraza. Se han apropiado de la palabra libertad, es muy heavy.

Volviendo a Himno de España y su mezcla de géneros.

Amaia: Es la canción que más nos costó terminar.

Iñaki: Sí, Alex hizo un cambio de ritmo y le metió flamenco con la batería. Le dimos este rollo de rock de baile.

Mi favorita es “voy a salir de esta” ¿Cuál es vuestra?

Amaia: Esa es muy guay para tocarla en directo. Va muy a piñón desde el principio.

Alex: En los ensayos me la he gozado bastante con “Himno de España” y “el Rayo”

Iñaki: Añadiría “Aire”.

“Aire” es la última y la más lenta, es el cierre del álbum. ¿Cómo lleváis lo de ordenar las canciones de un álbum?

Amaia: Es lo más difícil de todo…

Iñaki: Claro, haces canciones y a no ser que hayas hecho un disco conceptual…al final son canciones de cada padre y cada madre. Le intentas dar una coherencia cuando las tienes terminadas. “Aire” es una buena canción para acabar.

Amaia: No siempre acabamos calmados, depende de como sea el disco.

Después de tantos discos, tantas canciones…¿Cómo hacéis para acordaros de las canciones?

Amaia: (risas)… me acerco a veces a Iñaki a preguntarle por el acorde. Te quedas en blanco, te entra el agobio y ves a la gente ahí esperando y tu preguntándote: pero cómo es.

Iñaki: Intentas automatizarlas…

Amaia: O se te va una frase…(risas)

Aquí podéis hacer la mítica de que cante el público y listo (risas). ¿Y cómo surge la colaboración con “Mujeres”?

Amaia: Es algo muy natural. Somos amigos desde antes de tener grupos. Tenemos amigos en común. Empezaron los grupos a la vez, tocábamos juntos y nos lo pasábamos muy bien. Alguna vez tocan “No Volveré” en sus conciertos y nos hace muchísima ilusión. Les dijimos que si querían colaborar y nos dijeron que sí. Todo muy natural.

Os habéis animado al mundo de las colaboraciones.

Alex: Sí, porque antes era raro. De hecho, la que hicimos con “El Drogas” fue pionera (risas).

Amaia: “El Drogas” sí que las hacía. Pero es verdad que ahora todo son colaboraciones, es la manera de que te ayude un grupo grande. Es otra estrategia.

Y colaboraciones de distintos géneros que, hace unos años, no te podrías imaginar… Como por ejemplo The Parrots y C. Tangana o Novedades Carminha y Dellafuente.

Amaia: Esta guay que se arriesgue la gente.

Alex: En nuestra colaboración es verdad que se unen dos universos comunes. Hay una historia de amistad detrás, pero puestos a hacer colaboraciones, a nivel creativo, buscaríamos ir a otros sitios.

También ahora hay menos prejuicios respecto a géneros.

Iñaki: Menos mal. Cada vez hay menos barreras estúpidas de géneros.

Y el mítico perfil de persona al que le gusta un grupo cuando no le conoce nadie, pero cuando empieza a ser más mainstream reniega de él.

Iñaki: Es algo muy snob e intento no caer en ello. Imagino que mucha gente ‘garagera’ de Novedades Carminha piensa esto ahora que tiene más popularidad.

Amaia: Sí, es una actitud muy de viejo. Como cuando tu padre dice: “No, la música buena es la de antes” (risas). Igual coincide que en ese momento estabas tu saliendo o viviendo un momento en concreto y por eso correlacionas ese momento a esa música. No es que la música de ahora te guste menos, es que tu vida de ahora te gusta menos. (risas)

Alex: Por suerte, esa conquista de la transversalidad ha llegado aquí hace unos años. Hay gente que dice: “Bah, esos se han hecho mainstreams y que les jodan”. (risas)

¿Una palabra de cierre para animar a la gente a escuchar el nuevo álbum?

Amaia: Es luminoso

Iñaki: Más bailable.

Alex: Es directo.

Escucha Kokoshca – Kokoshca