Entrevistamos a Alan McGee, fundador de Creation Records

Alan McGee es una de las personalidades a las que más debe la música alternativa de las últimas décadas. Él fundó Creation Records en 1983 y hasta su cierre en 1999, consiguió editar a las bandas más influyentes del planeta. No solo le recordaremos por haber descubierto a The Jesus & Mary Chain, primer gran éxito de la compañía, sino por habernos alegrado la vida con los fichajes de My Bloody Valentine, Ride, The House Of Love, Primal Scream, Teenage Fanclub, Slowdive, The Libertines o el descubrimiento de Oasis.

Su figura y la de su sello forman parte de la historia popular y han sido objeto de numerosos libros, documentales y películas. Ahí tienen el libro The Creation Records Story: Riots, Raves And Running A Label lanzado por Alan McGee en 2001, el interesante Upside down (2010), documental que giraba principalmente alrededor de la figura de McGee, con entrevistas a personajes fundamentales para el sello como los hermanos Gallagher o Bobby Gillespie o el reciente film Creation Records de Nick Moran, producido por Danny Boyle, director de Trainspotting, guionizado por el escritor Irvine Welsh.

Un film que terminaba con esta reflexión de nuestro protagonista que nos ilustra sobre la magnitud de su figura: “¿Por qué cerré Creation Records? Porque era mío. Yo lo creé y yo le puse fin. Nadie salió malparado. La mayoría de bandas volvieron a fichar por Sony, ya no necesitábamos a Creation. Creé el mayor sello independiente de la nada. Descubrí y fiché a la mejor banda del mundo y resucité una industria que estaba agonizando. Las ventas de Cds aumentaron un 89% entre 1989 y 1999 gracias a mi trabajo. Y las ventas de discos internacionales aportaron a Reino Unido en ese periodo más ingresos que la industria del automóvil. Mis bandas lograron eso y Pulp, Blur, Radiohead, se aprovecharon. Enganché al país al éxtasis y la música de baile y luego a la coca y el rock and roll”.

Y es que sus hitos no solo hay que ponerlos en el descubrimiento de los hermanos Reid o en un año como 1991, cuando Creation editaba Loveless de My Bloody Valentine, Screamadelica de Primal Scream o Bandwagonesque de Teenage Fanclub, sino recordar que dos años después firmó a Oasis, que tuvieron un gran éxito a escala internacional con el lanzamiento de su álbum Definitely Maybe (1994), que entró directamente en las listas en el número uno y se convirtió en el álbum más rápidamente vendido de la historia. Un récord que les duró tan solo un año, pues en 1995 su segundo trabajo (What’s the Story) Morning Glory? vendió 347.000 copias solo en la primera semana, en las islas, logrando multitud de premios y reconocimientos. El propio McGee también recibió el premio NME Godlike Genius Award en 1996 y Creation Records recibió el premio ‘Sello independiente del año’ de Music Week todos los años entre 1995 y 1998.

Una vez finiquitado el sello, el escocés ha puesto en marcha otras compañías de menor escala y más centradas en descubrirnos a nuevos talentos como Poptones o la reciente It’s Creation Baby, que le ha traído recientemente a nuestro país de la mano de SON Estrella Galicia, para acompañar a uno de sus fichajes, The Glups, lo que nos dio ocasión para tener con él una breve charla en la que nos interesamos por sus nuevas aventuras y de paso, aprovechamos para intentar ahondar en ese deslumbrante pasado que tan felices nos ha hecho a lo largo de los años.

Llegados desde cuatro rincones de Europa y Oriente Medio, The Gulps son un acto de rock and roll con sede en Londres. La formación nació de la mano de mano del riojano Harry All (Javier Sola), cantante principal del grupo, y el guitarrista punk vasco Charie Green (Juan Carlos Ruiz). Ambos persiguieron sus obsesiones adolescentes con las bandas de rock inglesas hasta mudarse Londres. Allí conocieron al bajista Simon Mouchard de Nantes, Francia, al baterista Raoul Khayat, de Beirut, Líbano, y al guitarrista Francesco Buffone de Calabria, en el sur de Italia. Fue en 2020 cuando Alan McGee conoció a la banda. El flechazo llegó con su tema “Stuck In The City” fue instantáneo y decidió ficharlos en su nuevo sello It´s Creation Baby.

Alan quedó prendado por la fuerza escénica de su líder, Harry All “Les estaba viendo a través de un programa y la verdad que Javier me llamó la atención, era muy bueno, destacaba por encima del resto. Luego ellos también mejoraron y decidí ficharlos”. Y es que no debe ser fácil acceder a uno de los hombres más poderosos y prestigiosos de la industria. ¿Cuántos miles de jóvenes se la habrán acercado en todos estos años? Por lo que cuenta se deja guiar por su instinto y cuando le llega nuevo material nos da la clave “Di algo interesante cuando me envíes un mensaje y ten la música lista, no puedo perder el tiempo”. Queda claro.

Qué decir de este hombre que ha hecho de todo en la industria musical: tocar en bandas, montar un sello, representar a artistas y ahora también pinchar, ¿con qué es lo que más disfruta? “Lo que más me gusta es gestionar a artistas, para mí es lo más divertido”. Nos llama la atención su faceta de DJ, una cabeza tan privilegiada como la suya garantiza unas sesiones de lo más variadas que realmente no cuentan con una preparación especial, como nos explica “Llevo encima una bolsa con unos 60 CDs y voy armando la sesión sobre la marcha, según veo”. Dos sesiones que pasaron por nuestro país y que esperamos no tarden mucho en repetirse, porque como repite: “Me encanta España, me encanta Granada”.

Con su bagaje y experiencia ha tenido el ojo para ver crecer y triunfar a muchos de sus artistas. Cuando le preguntamos si de su etapa en Creation Records tiene alguna espina clavada de algún grupo que no triunfó o no llegó donde esperaba su respuesta es contundente: “Arnold”, esa formación londinense con ecos de Big Star o Crosby, Stills, Nash & Young que hicieron brillar las guitarras en discos como los lamentablemente olvidados The Barn Tapes (1997, Creation) o Hillside Album (1998 Creation/Sony BMG).

Volviendo a su histórico sello no nos resistimos a preguntarle por la reciente Creation Stories y por Upside Down: “Creation Stories no deja de ser una especie de versión Irvine Welsh sobre mi vida. No es que sea muy fáctica ni que haya que verla como un reflejo de la realidad, pero al menos es muy divertida. Por el contrario, el documental ‘Upside Down’ fue una versión más seria a cargo de Danny O’Connor”. Ni por sus artistas favoritos: “Television Personalities siempre serán la mejor banda de punk de la historia”, o por algunas de las estrellas que él descubrió, como The Jesus & Mary Chain que recientemente han anunciado un nuevo disco “Volví a ser su manager durante cinco años, de 2014 a 2019 , creo que todavía me encanta su música”. También por Liam Gallagher, a quien considera “una auténtica fuerza de la naturaleza” o por su gran amigo Bobby Gillespie (Primal Scream) que acaba de lanzar sus memorias: “Amo a Bobby, pero aún no he podido leer su libro”.

Es admirable su amor por la música y ese afán por seguir en el negocio, aunque sea para él “un momento muy diferente para un hombre analógico en un mundo digital”. Se lamenta de que su proyecto Poptones no tuviera más recorrido “Poptones fue genial, debería haber tenido un éxito mayor”. A pesar de ello ahí tienen ese nuevo sello, It’s Creation Baby donde aparte de The Glups pueden encontrar muchas cosas interesantes como Juggs, The Clockworks, CAT SFX, Belowsky o Alias.

¿Hay alguna banda nueva que te gustaría recomendarnos? “Me gusta un grupo llamado The Ks“.

Nosotros que ustedes, nos pondríamos a escucharles. Que este hombre sabe de lo que habla

Descubre a las bandas de ‘It’s Creation Baby’ en una playlist creada por Alan McGee

Recuerda las canciones de ‘Creation Stories’