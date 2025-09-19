Escucha lo nuevo de Nine Inch Nails, la banda sonora de Tron Ares

Ya está disponible lo nuevo de Nine Inch Nails, o lo que es lo mismo, su primer lanzamiento en 5 años, desde que en 2018 lanzaran Bad Witch. Un disco que ha venido anticipado por «As Alive As You Need Me To Be».

La banda de Trent Reznor y su colega Atticus Ross, ha sido la encargada de poner música a la nueva película de Tron, Tron: Ares, que llega a los cines el próximo otoño. Dirigida por Joachim Rønning y secuela directa de Tron: Legacy (2010), cuya música fue compuesta por Daft Punk.

Como cuentan: «Como obra de Nine Inch Nails, Tron: Ares es una ruptura radical con las bandas sonoras anteriores. No hay una sola nota de orquesta. El álbum estalla con toda la fuerza de la banda, rompiendo límites y redefiniendo lo que puede ser un score».

Estas son las canciones de ‘Tron Ares’

01. INIT

02. FORKED REALITY

03. AS ALIVE AS YOU NEED ME TO BE

04. ECHOES

05. THIS CHANGES EVERYTHING

06. IN THE IMAGE OF

07. I KNOW YOU CAN FEEL IT

08. PERMANENCE

09. INFILTRATOR

10. 100% EXPENDABLE

11. STILL REMAINS

12. WHO WANTS TO LIVE FOREVER?

13. BUILDING BETTER WORLDS

14. TARGET IDENTIFIED

15. DAEMONIZE

16. EMPATHETIC RESPONSE

17. WHAT HAVE YOU DONE?

18. A QUESTION OF TRUST

19. GHOST IN THE MACHINE

20. NO GOING BACK

21. NEMESIS

22. NEW DIRECTIVE

23. OUT IN THE WORLD

24. SHADOW OVER ME

Escucha la banda sonora de ‘Tron Ares’ de Nine Inch Nails