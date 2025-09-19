Escucha lo nuevo de Nine Inch Nails, la banda sonora de Tron Ares
Ya está disponible lo nuevo de Nine Inch Nails, o lo que es lo mismo, su primer lanzamiento en 5 años, desde que en 2018 lanzaran Bad Witch. Un disco que ha venido anticipado por «As Alive As You Need Me To Be».
La banda de Trent Reznor y su colega Atticus Ross, ha sido la encargada de poner música a la nueva película de Tron, Tron: Ares, que llega a los cines el próximo otoño. Dirigida por Joachim Rønning y secuela directa de Tron: Legacy (2010), cuya música fue compuesta por Daft Punk.
Como cuentan: «Como obra de Nine Inch Nails, Tron: Ares es una ruptura radical con las bandas sonoras anteriores. No hay una sola nota de orquesta. El álbum estalla con toda la fuerza de la banda, rompiendo límites y redefiniendo lo que puede ser un score».
Estas son las canciones de ‘Tron Ares’
01. INIT
02. FORKED REALITY
03. AS ALIVE AS YOU NEED ME TO BE
04. ECHOES
05. THIS CHANGES EVERYTHING
06. IN THE IMAGE OF
07. I KNOW YOU CAN FEEL IT
08. PERMANENCE
09. INFILTRATOR
10. 100% EXPENDABLE
11. STILL REMAINS
12. WHO WANTS TO LIVE FOREVER?
13. BUILDING BETTER WORLDS
14. TARGET IDENTIFIED
15. DAEMONIZE
16. EMPATHETIC RESPONSE
17. WHAT HAVE YOU DONE?
18. A QUESTION OF TRUST
19. GHOST IN THE MACHINE
20. NO GOING BACK
21. NEMESIS
22. NEW DIRECTIVE
23. OUT IN THE WORLD
24. SHADOW OVER ME