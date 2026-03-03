¿Esta podría ser la última gira de Nine Inch Nails?

Trent Reznor volvió a sembrar la duda sobre el futuro en directo de Nine Inch Nails durante un concierto reciente en Tulsa, donde insinuó que la banda podría dejar de girar tras el actual tour, que recordemos pasó por Mad Cool 2025.

En un momento entre canciones, recordó un antiguo show en el Cain’s Ballroom y la emoción de conectar con un fan al fondo de la sala, subrayando que esa comunión siempre fue su verdadera motivación. “No sé si volveremos a salir de gira después de esto”, afirmó ante el público, agradeciendo la respuesta y reivindicando el nivel actual de sus actuaciones.

Esto podría ser una advertencia, aunque deberíamos tomárnoslo con cierta perspectiva, porque no es la primera vez que ocurre. Ya en 2009 ya habló de “hacer desaparecer” Nine Inch Nails temporalmente y organizó la gira de despedida Wave Goodbye Tour, que finalmente no resultó definitiva: cuatro años después regresaron con Hesitation Marks y una nueva gira mundial.

Desde entonces, la banda ha mantenido actividad constante tanto en directo como en estudio, con lanzamientos como Ghosts V: Together y Ghosts VI: Locusts en 2020, además de su reciente trabajo para la banda sonora de Tron: Ares.

¿Un nuevo disco en camino?

Recordemos que a finales de 2025 el grupo comentaba en una entrevista con la revista americana Consequence: «Estamos trabajando en material nuevo y estamos entusiasmados, y priorizamos trabajar en Nine Inch Nails antes que en cualquier otra cosa. Más allá de eso, no puedo decir mucho, pero la diferencia entre ahora y hace un año es que la mecha está encendida y las ganas siguen ahí».

