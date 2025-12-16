Nine Inch Nails preparan nueva música
Nine Inch Nails han recuperado el interés por ampliar el proyecto y dejar a un lado las bandas sonoras para grabar nueva música. El detonante ha sido la gira «Peel It Back» que pasó por nuestro país el pasado verano (dentro de Mad Cool) y llegará a norteamérica a partir del próximo mes de febrero, incluyendo una participación en Coachella como «Nine Inch Noize».
La banda de Trent Reznor y su colega Atticus Ross, ha sido la encargada de poner música a la nueva película de Tron, Tron: Ares. Dirigida por Joachim Rønning y secuela directa de Tron: Legacy (2010), cuya música fue compuesta por Daft Punk.
Como el grupo ha comentado en una reciente entrevista con la revista americana Consequence: «Estamos trabajando en material nuevo y estamos entusiasmados, y priorizamos trabajar en Nine Inch Nails antes que en cualquier otra cosa. Más allá de eso, no puedo decir mucho, pero la diferencia entre ahora y hace un año es que la mecha está encendida y las ganas siguen ahí».
Seguiremos informando.
Escucha la banda sonora de ‘Tron Ares’ de Nine Inch Nails
Estas son las canciones de ‘Tron Ares’
01. INIT
02. FORKED REALITY
03. AS ALIVE AS YOU NEED ME TO BE
04. ECHOES
05. THIS CHANGES EVERYTHING
06. IN THE IMAGE OF
07. I KNOW YOU CAN FEEL IT
08. PERMANENCE
09. INFILTRATOR
10. 100% EXPENDABLE
11. STILL REMAINS
12. WHO WANTS TO LIVE FOREVER?
13. BUILDING BETTER WORLDS
14. TARGET IDENTIFIED
15. DAEMONIZE
16. EMPATHETIC RESPONSE
17. WHAT HAVE YOU DONE?
18. A QUESTION OF TRUST
19. GHOST IN THE MACHINE
20. NO GOING BACK
21. NEMESIS
22. NEW DIRECTIVE
23. OUT IN THE WORLD
24. SHADOW OVER ME