Lo último:
Nine Inch Nails
Noticia

Nine Inch Nails estrenan el vídeo de ‘As Alive As You Need Me To Be’

Redacción MZK

Nine Inch Nails compartían hace algunas semanas «As Alive As You Need Me To Be», o lo que es lo mismo, su primera canción en 5 años, desde que en 2018 lanzaran Bad Witch.

La banda de Trent Reznor y su colega Atticus Ross, será la encargada de poner música a la nueva película de Tron, Tron: Ares, que llega a los cines el próximo otoño. Dirigida por Joachim Rønning y secuela directa de Tron: Legacy (2010), cuya música fue compuesta por Daft Punk.

«As Alive As You Need Me To Be» llegaba acompañada de esta presentación: «Como obra de Nine Inch Nails, Tron: Ares es una ruptura radical con las bandas sonoras anteriores. No hay una sola nota de orquesta. El álbum estalla con toda la fuerza de la banda, rompiendo límites y redefiniendo lo que puede ser un score».

Hoy se estrena su vídeo, dirigido por Maxime Quoilin, que presenta primeros planos del líder de NIN Trent Reznor, cantando la canción mientras su rostro está rodeado de varias manos.

Disfruta del vídeo de ‘As Alive As You Need Me To Be’ de Nine Inch Nails

También te puede gustar

Wovenhand en Madrid y Barcelona

Redacción MZK
prince

Un disco inédito de Prince para el mes de septiembre

Redacción MZK

Marky Ramone en España

Raúl Julián
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien