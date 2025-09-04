Nine Inch Nails estrenan el vídeo de ‘As Alive As You Need Me To Be’

Nine Inch Nails compartían hace algunas semanas «As Alive As You Need Me To Be», o lo que es lo mismo, su primera canción en 5 años, desde que en 2018 lanzaran Bad Witch.

La banda de Trent Reznor y su colega Atticus Ross, será la encargada de poner música a la nueva película de Tron, Tron: Ares, que llega a los cines el próximo otoño. Dirigida por Joachim Rønning y secuela directa de Tron: Legacy (2010), cuya música fue compuesta por Daft Punk.

«As Alive As You Need Me To Be» llegaba acompañada de esta presentación: «Como obra de Nine Inch Nails, Tron: Ares es una ruptura radical con las bandas sonoras anteriores. No hay una sola nota de orquesta. El álbum estalla con toda la fuerza de la banda, rompiendo límites y redefiniendo lo que puede ser un score».

Hoy se estrena su vídeo, dirigido por Maxime Quoilin, que presenta primeros planos del líder de NIN Trent Reznor, cantando la canción mientras su rostro está rodeado de varias manos.

Disfruta del vídeo de ‘As Alive As You Need Me To Be’ de Nine Inch Nails