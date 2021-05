Escucha una de las canciones inspiradas en The Smiths que aparecieron en Los Simpsons

Fue una de las noticias más comentadas las pasadas semanas. The Smiths tuvo una aparición especial en los Simpsons. En este episodio, Lisa caía bajo el hechizo de una superestrella de la música de los 80 deprimida inspirada en Morrissey e interpretada por Benedict Cumberbatch.

Todo pintaba muy bien, pero al cantante de Manchester se le atragantó la falta de respeto con la que abordaron a su figura. Un comunicado oficial en la web del cantante decía:

“Es sorprendente el “giro para peor” que ha tenido la escritura del programa de Los Simpson en los últimos años.

Lamentablemente, Los Simpson comenzó creando una gran visión de la experiencia cultural moderna, pero desde entonces, ha degenerado para tratar de capitalizar controversias baratas y exponer rumores.

Burlarse de los sujetos es una cosa. Otros programas como SNL todavía hacen un gran trabajo al encontrar formas de inspirar una gran sátira. Pero cuando un programa cae tan bajo usando tácticas duramente odiosas como mostrar al personaje de Morrissey con la barriga colgando de su camisa (cuando nunca se ha visto así en ningún momento de su carrera) hace que uno se pregunte quién es el grupo racista e hiriente aquí. Peor aún, llamar al personaje de Morrissey racista, sin señalar ningún caso específico. Es una manera que solo sirve para insultar al artista. Deberían tomar ese espejo y sostenerlo para sí mismos. Como por la reciente disculpa del actor de Simpson, Hank Azaria, a todo el país de la India por su papel en la defensa del “racismo estructural” lo dice todo. A diferencia del personaje del episodio “Panic” de Los Simpson… Morrissey nunca ha “robado dinero”, no ha demandado a nadie por sus ataques, nunca ha dejado de realizar grandes espectáculos y sigue siendo un vegano serio y un firme partidario de los derechos de los animales. Al sugerir todo lo anterior en este episodio… el enfoque hipócrita de los Simpson lo dice todo. No es sorprendente … … que los índices de audiencia de Los Simpson hayan bajado tanto en los últimos años”.

Hoy llega a Youtube una de las canciones inspiradas en The Smiths y escritas por el gran Bret McKenzie de la popular y recordada Flight of the Conchords.

Escucha “Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)”