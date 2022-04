Especial: 40 años de The Sisters of Mercy

The Sisters of Mercy cumplían 40 años en 2020 y lo celebran con una gira mundial, que por motivos obvios ha estado dos años esperando a poder celebrarse y que por fin llega a nuestro país (29 de abril en Razzmatazz (Barcelona) [Entradas] y 30 de abril en la Riviera (Madrid) [Entradas]).

Ya que se cumplen cuatro décadas (+2 años) del nacimiento de The Sisters of Mercy es buen momento para hacer un breve repaso por la trayectoria de esa formación británica, que tomó su nombre de una canción de Leonard Cohen. Eldritch formó la banda en 1980 con el guitarrista Gary Marx y grabó su primer sencillo con una caja de ritmos llamada Doktor Avalanche, el único miembro fijo (y electrónico) que le ha acompañado desde entonces. Entre sus principales influencias estaban Suicide, Joy Division, David Bowie o The Psychedelic Furs. El guitarrista Ben Gunn y el bajista Craig Adams se unieron a ellos para hacer sus primeros conciertos en vivo y llegaron sus primeros singles y EPs.

En 1983 Ben Gunn dejó la banda y fue reemplazado por el hoy célebre Wayne Hussey. En esos años llegaron los EPs Alice (1983), The Reptile House (1983) y Body And Soul (1984).

The Sisters of Mercy grabaron su primer álbum de larga duración, First And Last And Always en 1985. Fue un pequeño éxito y consiguió alcanzar el puesto 14 en las listas británicas. El disco fue producido por David M. Allen y la mayoría de sus temas estaban compuestos por Hussey y Marx.

La banda no dejó de celebrar conciertos y su reputación les colocó en la primera línea del rock gótico junto a compañeros de generación como Bauhaus. Una de las grandes canciones del disco era “No Time to Cry”:

Tras la gira, el grupo quedó prácticamente disuelto. Marx se fue para formar Ghost Dance y Adams y Hussey abandonaron poco después. Se produjo una disputa legal sobre los derechos del nombre y estos dos últimos intentaron usar Sisterhood, pero Eldritch se apresuró a lanzar un EP bajo esa denominación para evitar su uso. Ellos finalmente bautizaron su nuevo proyecto como The Mission.

Sisterhood tuvo un EP y un álbum llamado Gift (1986) y para su concepción el cantante reclutó a la bajista Patricia Morrison (The Gun Club) a Lucas Fox y al mismísimo Alan Vega de Suicide.

Floodland

Era el momento de pensar en el segundo disco de The Sisters Of Mercy y esos Sisterhood terminaron siendo parte importante de lo que fue Floodland (1987). De hecho, algunas de sus composiciones como la mítica “This Corrossion” terminaron formando parte del repertorio de la banda madre. Eldritch supo reinventarse y entregar el disco de rock gótico por excelencia. Ese Floodland (1987) aglutinaba música industrial, coros celestiales y épica abismal, con piezas apabullantes que terminaron conformando la mejor obra de su discografía. The Sisters Of Mercy estaban en el apogeo de su carrera y su líder fue capaz de demostrar su talento para la composición dejando a un lado a sus secuaces Wayne Hussey y Craig Adams (que por esas épocas ya comenzaban a despuntar con The Mission), marcándose un álbum con la compañía de la bajista Patricia Morrison que callaría muchas bocas.

Vision Thing

Las cosas con Patricia Morrison acabaron mal y terminó saliendo del grupo acusando a su compañero de tirano. Eldritch volvió a verse en la tesitura de tener que conformar una nueva banda y apostó por una estrella consagrada como Tony James (Generation X, Sigue Sigue Sputnik) como nuevo escudero al bajo, con el que conformar su nuevo disco. A ellos se unieron Tim Bricheno de All About Eve y Andreas Bruhn, para dar luz a Vision Thing (1990), tercer disco de la banda y último hasta la fecha (sí, hay gente más vaga que Gun’s N’ Roses) con algunos temas que terminaron convirtiéndose en clásicos del grupo como “More” o “Dr. Jeep”.

Y como podéis suponer, después de la gira, que se vio interrumpida a la mitad por la salida de Tony James, el grupo se volvió a desintegrar. La compañía de discos insistía a Eldritch para la entrega de nuevo material y en 1992 regrabaron uno de sus primeros temas, “Temple Of Love” con la compañía de Ofra Haza, que serviría para acompañar al recopilatorio de su primera época (Some Girls Wander By Mistake).

Desde entonces diferentes miembros han ido entrando y saliendo de The Sisters Of Mercy, que han seguido manteniendo su actividad en directo y han tenido un buen número de problemas legales con las compañías discográficas. La última grabación oficial del grupo es “Under The gun” (1993), grabada para su álbum A Slight Case of Overbombing: Greatest Hits Vol.1. Fue co-escrita por Andrew Eldritch, Bill Hughes, y Roxanne Seeman.

Existe un rumor recurrente sobre un posible nuevo disco de The Sisters Of Mercy, incluso algunos temas nuevos han ido llegando en las giras intermitentes que les traen hasta nuestros días. ¿Se hará realidad algún día? Quién sabe.