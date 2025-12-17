The Sisters Of Mercy volverán de gira en septiembre

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Sisters of Mercy anuncian una nueva visita a nuestro país para el próximo otoño -tres años después de su última visita-, donde volverán a despegar su rock gótico y esa colección de canciones que aunque lleva más de 30 años sin actualizarse en estudio, no ha dejado de crecer.

La banda de Andrew Eldritch junto a su inseparable guitarrista Ben Christo, las guitarras del solvente Kai (Esprit D’Air) y Ravey Davey, junto al incombustible Doktor Avalanche, vendrán a reivindicar la vigencia escénica de una banda con un repertorio en constante mutación.

Hablar de The Sisters of Mercy es remitirse a una de las formaciones clave del rock británico de los años ochenta y de la primera oleada post-punk, con un sonido denso, melancólico y nebuloso que amalgama psicodelia, metal y pulsión oscura, y que dejó una serie de trabajos canónicos como First And Last And Always, Floodland y Vision Thing.

Toma nota de las fechas de The Sisters Of Mercy

Bilbao

23 de septiembre

Santana 27

Madrid

24 de septiembre

Wagon (antigua Macumba)

Granada

26 de septiembre

Industrial Copera

Valencia

27 de septiembre

Roig Arena, Valencia

Barcelona

29 de septiembre

Sala Paral·lel 62

Entradas a la venta en Mutick.