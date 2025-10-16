Estrenamos el nuevo sencillo de Talleres Molina

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El trío mallorquín Talleres Molina publicó en 2025 su primer álbum, Allegro Ma Non Troppo. El disco salió en primavera y antes habían publicado hasta cuatro singles: «No voy a cambiar», «Los sitios de siempre», «Nadie se muere de amor», que pasó por nuestra PlayList Emergente en su momento, y «Lenny Kravitz». Además en abril iniciaron una gira que tendrá nuevas fechas este otoño.

Este viernes Talleres Molina publica un nuevo sencillo, «Tuve una novia terraplanista». Esta nueva canción de los mecánicos más famosos del pop español es el primer single adelanto del que será su segundo álbum. La canción es una historia descacharrante pero, al parecer, basada (casi, nos advierten) en hechos reales sufridos por alguno de los integrantes del trío. Un tema que hace reír pero también reflexionar sobre la epidemia de estupidez que nos invade cada vez de manera más desenfrenada.

«Tuve una novia terraplanista» se presenta con un videoclip en el que podemos ver a Julio, Gabi y Nando cantando en el baño de la casa de la suegra de uno de ellos. Un vídeo que saldrá oficialmente el viernes pero que nosotros, en Muzikalia, te presentamos hoy en estreno exclusivo.

Como te comentábamos, Talleres Molina siguen con una gira de presentación cuyas próximas fechas son las siguientes:

2025

Viernes 31 de octubre – Mallorca Sala Es Gremi

Jueves 20 noviembre – Barcelona Sala Continental

Viernes 21 noviembre – Castellón Sala Because

Sábado 22 noviembre – Valencia Sala Radio City

2026

Sábado 10 enero – Mallorca Sala La Movida

Viernes 6 febrero – Madrid Sala Siroco

Viernes 20 febrero – Bilbao Sala Azkena