Estrenamos el nuevo vídeo de The Same Way

Redacción MZK

The Same Way es una banda madrileña formada por Lou, Valentina, Rosa y Paloma. Sus integrantes provienen de Buenos Aires, Caracas, Huelva y Madrid. En su música fusionan indie, rock alternativo y matices de funk. Su trayectoria arrancó en 2023 y desde entonces han publicado seis sencillos y un EP titulado 3:20 que vio la luz antes del verano y que puedes escuchar en este enlace. El disco fue grabado en Álamo Shock bajo la producción de Diego Perinetti y con mezcla obra de Guillermo Mostaza.

The Same Way EP

En el EP, que incluye cinco canciones en menos de 20 minutos, aparece un tema titulado «Heavy fog». Una canción cruda y visceral que habla del desgaste producido por la rutina laboral y la obsesión por la productividad. Con «Heavy fog», The Same Way nos invitan a detenernos por un momento y pensar, a reflexionar sobre la forma en la que funciona actualmente el mundo laboral y sus complejas emociones: rabia, cansancio, rutina, frustración.

El grupo ha preparado un vídeo para «Heavy fog» dirigido por Andrea Martín y con fotografía de Mer Incorvaia.  El videoclip pone imágenes a todos esos sentimientos de hartazgo y frustración con una propuesta audiovisual rompedora y llena de energía.

El vídeo de «Heavy fog» saldrá oficialmente mañana, pero hoy nos anticipamos a su lanzamiento y te lo ofrecemos en estreno exclusivo para Muzikalia.

 

 

