Estrenamos el nuevo vídeo de The Same Way

The Same Way es una banda madrileña formada por Lou, Valentina, Rosa y Paloma. Sus integrantes provienen de Buenos Aires, Caracas, Huelva y Madrid. En su música fusionan indie, rock alternativo y matices de funk. Su trayectoria arrancó en 2023 y desde entonces han publicado seis sencillos y un EP titulado 3:20 que vio la luz antes del verano y que puedes escuchar en este enlace. El disco fue grabado en Álamo Shock bajo la producción de Diego Perinetti y con mezcla obra de Guillermo Mostaza.

En el EP, que incluye cinco canciones en menos de 20 minutos, aparece un tema titulado «Heavy fog». Una canción cruda y visceral que habla del desgaste producido por la rutina laboral y la obsesión por la productividad. Con «Heavy fog», The Same Way nos invitan a detenernos por un momento y pensar, a reflexionar sobre la forma en la que funciona actualmente el mundo laboral y sus complejas emociones: rabia, cansancio, rutina, frustración.

El grupo ha preparado un vídeo para «Heavy fog» dirigido por Andrea Martín y con fotografía de Mer Incorvaia. El videoclip pone imágenes a todos esos sentimientos de hartazgo y frustración con una propuesta audiovisual rompedora y llena de energía.

El vídeo de «Heavy fog» saldrá oficialmente mañana, pero hoy nos anticipamos a su lanzamiento y te lo ofrecemos en estreno exclusivo para Muzikalia.