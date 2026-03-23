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Fontán reeditan su debut en vinilo y se preparan para su gira de festivales

Fontán es una grupo madrileño formado en 2021 por Samu y Carlos. En su música apuestan por canciones introspectivas que transitan entre el indie-rock, el folk y el rock alternativo. Tras debutar en 2023 con el EP Viaje Pendular, el grupo publicó en 2025 el álbum Atravesar el Fuego. Un primer LP que les convirtió en una de las bandas emergentes más prometedoras del panorama musical nacional.

Ahora la banda acaba de relanzar su primer álbum, en su momento publicado exclusivamente en digital, en formato físico. Atravesar el Fuego sale en una exclusiva edición en vinilo que, además, cuenta con un diseño de portada renovado.

Producido por Isaac Rico (Sexy Zebras y Rufus T. Firefly), Atravesar el Fuego destaca por su «producción cuidada, donde la energía épica, los sonidos orgánicos y la fibra eléctrica se combinan con una lírica sincera». El disco aborda la lucha interna, la ansiedad y el miedo a lo desconocido, planteando que «el dolor aparece como motor de cambio».

El lanzamiento en formato físico de su primer LP consolida una nueva etapa para Fontán, que además están de gira conjunta por salas de toda España con el grupo Nuevos Vicios. Una gira que, tras pasar en las últimas semanas por Valladolid, Barcelona, Murcia y Madrid, culminará el próximo 23 de abril en Valencia. Las entradas están disponibles en este enlace.

Tras su paso por las salas, Fontán presentarán su música en el circuito de festivales. De momento su presencia está confirmada en Toledo Beat Festival, OUREN Sound Fest, Oleosónica, Palencia Sonora, Sonorama Ribera, Festival Mediterránea y Granada Sound. Está previsto que próximamente se anuncien nuevas citas.

Aquí puedes escuchar Atravesar el Fuego, el primer LP de Fontán que ahora se lanza en formato físico.

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