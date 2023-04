Foo Fighters estrenan ‘Rescued’, anticipo de su regreso

La pasada semana Foo Fighters desataban la emoción de sus fans en todo el mundo al publicar un breve adelanto de lo que parece ser nueva música en sus redes sociales. En el video de 13 segundos, que suena indudablemente a los Foo, la banda pregunta a sus seguidores si están pensando lo mismo que ellos: “Are you thinking what I’m thinking?”

Aunque Foo Fighters no había dado señales de estar trabajando en nueva música desde el triste fallecimiento de Taylor Hawkins el año pasado, a finales de 2022 indicaron que estarían evolucionando hacia una banda diferente en el futuro.

Hoy se confirma que los de Dave Grohl tendrán nuevo disco el próximo 2 de junio. La mejor respuesta a un hecho trágico es honrar la memoria de su compañero y amigo de la forma que más podría gustarle. Según comentan: «Este disco marca el regreso de la banda después de un año de grandes pérdidas, introspección y recuerdos agridulces. Es una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters han soportado en estos últimos tiempos, un testimonio del poder sanador de la música, la amistad y la familia».

But Here We Are comienza con el sencillo recién lanzado «Rescued», el primero de 10 canciones que recorren todo el espectro emocional desde la rabia y el dolor hasta la serenidad y la aceptación, y diversos puntos intermedios. Si preguntan por quién está al frente de la batería en esta canción, no tenemos de momento respuesta, pero apostamos a que es el propio Dave Grohl quien empuña las baquetas.

Producido por Greg Kurstin y Foo Fighters, But Here We Are es en casi igual medida el undécimo álbum del grupo y el primer capítulo de la nueva vida de la banda. Sonoramente canalizando la ingenuidad de su debut en 1995, aderezado con décadas de madurez y profundidad, es el sonido de los hermanos encontrando refugio en la música que los unió en primer lugar hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico como continuación de la vida.

Escucha ‘Rescued’ de Foo Fighters

Estas serán las canciones de de Foo Fighters

01. Rescued

02. Under You

03. Hearing Voices

04. But Here We Are

05. The Glass

06. Nothing At All

07. Show Me How

08. Beyond Me

09. The Teacher

10. Rest