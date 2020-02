Foo Fighters nos dan los detalles de su 25º aniversario

Enhorabuena: ¡ya eres viejo! ¡Llevas 25 años yendo a ver conciertos de Foo Fighters! ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que unirse a la banda para conmemorar su Bodas de Plata en algunas de las mismas ciudades donde FF dieron sus primeros conciertos en 1995? A partir del 12 de abril, en el Talking Stick Resort Arena en Phoenix, Arizona, el Van Tour 2020 de Foo Fighters hará exactamente eso, llevando su gira a varios de los mismos lugares por donde Dave Grohl, Nate Mendel y Pat Smear pasaron en una furgoneta Dodge hace tantos años. Pero esta vez tocarán en recintos grandes, porque aparte de que muchos de esos clubes de 1995 dejaron de existir, meter a presión un directo de 2020 en los pocos que aún quedan sería una locura…

… ¿o no? Permanece atento para conocer la respuesta (o respuestas) a esa pregunta…

Además de las habituales maratones de rock’n’roll de los veteranos de la Van Tour de 1995 (Grohl, Mendel y Smear y sus colegas Taylor Hawkins, Chris Shiflett y Rami Jaffee), todos y cada uno de los conciertos de la Van Tour de 2020 contarán con una atracción de apertura muy especial: los asistentes podrán disfrutar de un fragmento del nuevo documental de Dave Grohl WHAT DRIVES US (LO QUE NOS CONDUCE). La Van Tour 2020 de Foo Fighters presentará un breve adelanto del profundo análisis de Dave sobre lo que lleva a una tribu particular de seres humanos a dejar atrás sus trabajos, familias, relaciones y cualquier cosa de sentido común para subirse a una furgoneta y llevar su música a la gente, o al menos unas cuantas personas, aquí y allá. WHAT DRIVES US explora las motivaciones, relata anécdotas personales y explora el coste físico y psicológico de viajar en furgonetas a través de entrevistas con integrantes de bandas veteranas de giras en furgoneta como Black Flag y Dead Kennedys, Metallica, The Beatles, y muchos, muchos más.

Recuerda que Foo Fighters, que el próximo 19 de junio celebrarán sus 25 años de carrera en el espectacular recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, han agotado en tan solo un día las 20.000 localidades de un concierto que se prevé histórico para la ciudad.

Para más información, visita: FooFighters.com.

FOO FIGHTERS THE VAN TOUR 2020

12/4/2020

Phoenix, AZ

Talking Stick Resort Arena

14/4/2020

Albuquerque, NM

Santa Ana Star Center

16/4/2020

Oklahoma City, OK

Chesapeake Energy Arena

18/4/2020

Wichita, KS

INTRUST Bank Arena

20/4/2020

Knoxville, TN

Thompson-Boling Arena

10/5/2020

Green Bay, WI

Resch Center

12/5/2020

Grand Rapids, MI

Van Andel Arena

14/5/2020

Cincinnati, OH

Heritage Bank Center

18/5/2020

Cleveland, OH

Rocket Mortgage Arena

20/5/2020

Hamilton, ON

FirstOntario Centre

