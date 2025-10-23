Franz Ferdinand comparten concierto en el Centre Pompidou
Franz Ferdinand arrancaban el 2025 con nuevo disco, The Human Fear. Un álbum producido por Mark Ralph, con quien ya trabajaron en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action.
Once nuevas canciones grabadas en los estudios AYR en Escocia, que reflexionan acerca de los miedos más profundos y cómo superarlos y aceptarlos.
Como comentábamos en nuestra reseña: «un disco en el que buscar reverdecer laureles, compuesto por piezas que a buen seguro conviven con sus más recordados hits sin ensombrecerlos, aunque quedan bastante lejos de lo que esperábamos de una banda llamada a tomar el testigo de Gang Of Four, Orange Juice, Buzzcocks o The Knack«.
El pasado mes de julio se presentaban en el Centre Pompidou de París, donde ofrecieron un concierto exclusivo para una reducida audiencia. Ahora comparten la actuación para disfrute de sus fans.
Estas fueron las canciones interpretadas:
The Dark of the Matinée
Night or Day
Do You Want To
Walk Away
Build It Up
No You Girls
Bar Lonely
Michael
Black Eyelashes
40′
Glimpse of Love
Jacqueline
Love Illumination
Take Me Out
Hooked
Outsiders
Audacious
Ulysses
Evil and a Heathen
This Fire