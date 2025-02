Franz Ferdinand (La Riviera) Madrid 17/02/25

Tal y como contábamos en la reciente reseña de The Human Fear (Domino Recordings), Franz Ferdinand parecen haber querido arrinconar para siempre los experimentos sonoros, instalándose en la seguridad de lo que mejor les funciona. Su nuevo disco es un intento de recuperar la urgencia de sus primeras épocas, ese post-punk nuevaolero e instantáneo que cabalga entre guitarras cortantes, teclados y una base rítmica poderosa que traslada al estudio la energía que siguen atesorando en directo.

Y es que aunque sus canciones no tengan el brillo de antaño, o no hayan conseguido el relevo generacional de otras bandas coetáneas, siguen manteniendo el tipo encima del escenario con unos directos tan vibrantes como disfrutables. Quien haya asistido a un concierto de Franz Ferdinand, no notará muchas diferencias en lo que a su nueva gira se refiere. Son las mismas armas de siempre y las que todos esperamos.

Apenas hora y media donde se repasó su reciente trabajo casi al completo, en la que desapareció del setlist todo rastro del arriesgado Always Ascending, y donde tiraron de oficio para avivar al respetable cuando era necesario. Empezaron con la nueva «Night or Day», epítome del sonido de los de Alex Kapranos que sigue siendo un frontman de manual. Pronto comprobamos que tras portentos como «The Dark of the Matinée», cuesta mantener la tensión si los enfrentamos a piezas muy menores como «Bar Lonely» o «Cats», aunque ahí estaban «No You Girls» y «Walk Away» para salir al rescate y enderezar de nuevo la marcha.

El resto transcurrió con la agradable sensación de lo esperado: los fogonazos tan The Knack de «Do You Want To», la recuperación de «The Fallen» y «Love Illumination» o una «Take Me Out» entre la lluvia de móviles y el «lolololo». Asistimos a la única visita al minusvalorado Tonight (2009) con ese pedazo de single que es «Ulysses» y si nos tuviéramos que quedar con un momento por encima de todos, sería con el dance punk de «Hooked«, con la compañía del telonero Master Peace rapeando. Una demostración palpable que sus jugueteos con otros géneros pueden funcionar y ayudar a que la ansiada amplitud de miras quizá solo necesite el empujón correcto.

También nos dejó un buen sabor de boca el cierre, con una musculosa «Outsiders» que dio paso a un bis en el que podían haber tirado de muchos de esos singles aún por aparecer, pero en el que optaron por abrir con la brillante «Audacius» para hacernos viajar al pasado con «Darts of Pleasure», ponerse psicodélicos y muy contundentes con «The Birds» y rematar con la infalible «This Fire».

Fotos: @darachriss (Live Nation)