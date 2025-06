Franz Ferdinand arancaban 2025 con nuevo disco, The Human Fear. Un álbum producido por Mark Ralph, con quien ya trabajaron en su álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action.

Once nuevas canciones grabadas en los estudios AYR en Escocia, que reflexionan acerca de los miedos más profundos y cómo superarlos y aceptarlos.

Como comentábamos en nuestra reseña: «un disco en el que buscar reverdecer laureles, compuesto por piezas que a buen seguro conviven con sus más recordados hits sin ensombrecerlos, aunque quedan bastante lejos de lo que esperábamos de una banda llamada a tomar el testigo de Gang Of Four, Orange Juice, Buzzcocks o The Knack«.

Los escoceses lo promocionaban hace unos días en la emisora de Seattle KEXP con uno de sus icónicos conciertos, en el que recuperaban algún que otro tema antiguo y lo mezclaban con sus nuevas aventuras.

Disfruta de Franz Ferdinand en KEXP

Estas fueron las canciones interpretadas

Jacqueline

No You Girls

Black Eyelashes

Hooked