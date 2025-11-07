Gorillaz comparten ‘The God of Lying’ junto a IDLES

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Gorillaz continúa desgranando su próximo álbum The Mountain —que verá la luz el 20 de marzo de 2026— con un nuevo adelanto titulado “The God of Lying”, en colaboración con IDLES y su carismático vocalista Joe Talbot.

La canción se mueve entre el reggae oscuro y el post-punk hipnótico, con un aire onírico que le permite a Talbot desplegar toda su intensidad vocal mientras Damon Albarn teje un paisaje de sintetizadores inquietantes y melodías espectrales.

Grabada entre Londres, Devon y Mumbai, la pieza incluye aportes del flautista Ajay Prasanna (bansuri) y del percusionista Viraj Acharya, reforzando el carácter global de una producción que une contundencia y espiritualidad a partes iguales.

“The God of Lying” llega tras las colaboraciones con Sparks en “The Happy Dictator” y con Trueno en “The Manifesto”, que ya apunta a ser el disco más diverso y experimental de Gorillaz hasta la fecha.

En un guiño filosófico, el personaje 2D reflexiona en el comunicado: “¿Puedo contarte un secreto? Dudar es muy agotador, pero cuestionar las cosas es muy bueno”.

Escucha ‘The God of Lying’ de Gorillaz ft. IDLES