Gorillaz anuncian nuevo disco y avanzan single con Sparks

Gorillaz vuelven a la actividad después de que Damon Albarn terminara su penúltima aventura junto a sus compañeros de Blur, esa que les tuvo ocupados buena parte de 2023 y 2024 dando como resultado un disco estupendo como The Ballad Of Darren (Parlophone, 23).

La banda de Albarn, el artista Jamie Hewlett, el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, el batería Russel Hobbs y el prodigio japonés de la guitarra Noodle, ya tiene lista la continuación de Cracker Island (Parlophone Records), un disco que llegará el próximo 20 de marzo de 2026 a través de su nuevo sello Kong.

The Mountain es el nuevo disco de Gorillaz, un trabajo coproducido por ellos junto a al trío formado por James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr. Como es habitual, contará con una grandísima nómina de colaboradores, entre quienes destacan, entre otros, IDLES, Johnny Marr, Black Thought, Sparks, Asha Bhosle, Gruff Rhys, Kara Jackson, Bizarrap y Paul Simonon. También se incluye la participación de los fallecidos Mark E. Smith, Bobby Womack y Tony Allen.

Ya está disponible el primer adelanto, «The Happy Dictator», un tema que ironiza sobre los nuevos líderes radicales que pueblan el mundo. Una canción que cuenta con la colaboración del dúo de hermanos Mael, Sparks.

Escucha ‘The Happy Dictator (feat. Sparks)’ de Gorillaz

Estas serán las canciones de ‘The Mountain’ de Gorillaz

«The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)»

«The Moon Cave (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)»

«The Happy Dictator (feat. Sparks)»

«The Hardest Thing (feat. Tony Allen)»

«Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)»

«The God of Lying (feat. IDLES)»

«The Empty Dream Machine (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)»

«The Manifesto (feat. Trueno and Proof)»

«The Plastic Guru (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)»

«Delirium (feat. Mark E. Smith)»

«Damascus (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)»

«The Shadowy Light (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)»

«Casablanca (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)»

«The Sweet Prince (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)»

«The Sad God (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar)»

Concierto de Gorillaz en Madrid

El 20 de septiembre Gorillaz llegan a Madrid en lo que está anunciado como la única aparición de la banda fuera del Reino Unido este 2025. Tendrá lugar en el festival Pulse of Gaia, a las afueras de la capital. Las entradas están disponibles en este enlace.