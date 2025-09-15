Se acerca el concierto de Gorillaz en Pulse Of Gaia
La cuenta atrás llega a su fin: en apenas cinco días, Madrid vivirá el estreno de Pulse of Gaia, el nuevo festival que unirá música, arte y sostenibilidad en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid con el único concierto de Gorillaz en España en 2025.
Como te venimos contando, la cita del 20 de septiembre marcará un hito con el regreso de Gorillaz a nuestros escenarios, junto a propuestas de primer nivel como Thundercat, Maceo Plex, Reinier Zonneveld y Âme B2B Echonomist, artistas que desplegarán su energía a lo largo de los escenarios The Bloom y The Roots.
Los de Damon Albarn ya han anunciado que su nuevo disco, The Mountain, está previsto para salir el 20 de marzo de 2026 bajo su propio sello llamado KONG. Un trabajo coproducido por ellos junto a al trío formado por James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr. Como es habitual, contará con una grandísima nómina de colaboradores, entre quienes destacan, entre otros, IDLES, Johnny Marr, Black Thought, Sparks, Asha Bhosle, Gruff Rhys, Kara Jackson, Bizarrap y Paul Simonon. También se incluye la participación de los fallecidos Mark E. Smith, Bobby Womack y Tony Allen.
Toma nota de los horarios de Pulse Of Gaia
MAIN STAGE
01:30 – CLOSE REINIER ZONNEVELD
00:00 – 01:30 MACEO PLEX
22:15 – 23:45 GORILLAZ
21:00 – 22:00 EREZ
20:00 – 21:00 THUNDERCAT
18:00 – 19:45 KLAVERSON
THE ROOTS STAGE
01:30 – CLOSE KEVIN DE VRIES
23:30 – 01:30 ÂME LIVE B2B ECHONOMIST
22:00 – 23:30 WOO YORK LIVE
20:30 – 22:00 NANDU B2B YET MORE
19:00 – 20:30 SCRAM B2B VAVA
18:00 – 19:00 XRIX
Como adelanto, ya se ha lanzado el primer single, “The Happy Dictator” junto a Sparks, que es posible que podamos disfrutar en Pulse of Gaia.
Entradas para Pulse Of Gaia
Las últimas entradas están disponibles en la web oficial: www.pulseofgaiafestival.com