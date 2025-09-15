Se acerca el concierto de Gorillaz en Pulse Of Gaia

La cuenta atrás llega a su fin: en apenas cinco días, Madrid vivirá el estreno de Pulse of Gaia, el nuevo festival que unirá música, arte y sostenibilidad en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid con el único concierto de Gorillaz en España en 2025.

Como te venimos contando, la cita del 20 de septiembre marcará un hito con el regreso de Gorillaz a nuestros escenarios, junto a propuestas de primer nivel como Thundercat, Maceo Plex, Reinier Zonneveld y Âme B2B Echonomist, artistas que desplegarán su energía a lo largo de los escenarios The Bloom y The Roots.

Los de Damon Albarn ya han anunciado que su nuevo disco, The Mountain, está previsto para salir el 20 de marzo de 2026 bajo su propio sello llamado KONG. Un trabajo coproducido por ellos junto a al trío formado por James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr. Como es habitual, contará con una grandísima nómina de colaboradores, entre quienes destacan, entre otros, IDLES, Johnny Marr, Black Thought, Sparks, Asha Bhosle, Gruff Rhys, Kara Jackson, Bizarrap y Paul Simonon. También se incluye la participación de los fallecidos Mark E. Smith, Bobby Womack y Tony Allen.

Toma nota de los horarios de Pulse Of Gaia

MAIN STAGE

01:30 – CLOSE REINIER ZONNEVELD

00:00 – 01:30 MACEO PLEX

22:15 – 23:45 GORILLAZ

21:00 – 22:00 EREZ

20:00 – 21:00 THUNDERCAT

18:00 – 19:45 KLAVERSON

THE ROOTS STAGE

01:30 – CLOSE KEVIN DE VRIES

23:30 – 01:30 ÂME LIVE B2B ECHONOMIST

22:00 – 23:30 WOO YORK LIVE

20:30 – 22:00 NANDU B2B YET MORE

19:00 – 20:30 SCRAM B2B VAVA

18:00 – 19:00 XRIX

Como adelanto, ya se ha lanzado el primer single, “The Happy Dictator” junto a Sparks, que es posible que podamos disfrutar en Pulse of Gaia.

Entradas para Pulse Of Gaia

Las últimas entradas están disponibles en la web oficial: www.pulseofgaiafestival.com