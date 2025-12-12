Gorillaz lanzan ‘Damascus’ junto a Omar Souleyman y Yasiin Bey

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Gorillaz estrenan “Damascus”, su nuevo single junto a Omar Souleyman y Yasiin Bey, como adelanto de su próximo álbum, The Mountain, que como te venimos contando verá la luz el 20 de marzo de 2026.

Un trabajo coproducido por ellos junto a al trío formado por James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr. Como es habitual, contará con una grandísima nómina de colaboradores, entre quienes destacan, entre otros, IDLES, Johnny Marr, Black Thought, Sparks, Asha Bhosle, Gruff Rhys, Kara Jackson, Bizarrap y Paul Simonon. También se incluye la participación de los fallecidos Mark E. Smith, Bobby Womack y Tony Allen.

El tema, escrito por Damon Albarn junto a Souleyman y Bey, se grabó entre Damasco, Londres, Devon, Mumbai y Nueva York. La canción ya había sido presentada en directo durante una actuación sorpresa del disco en el Copper Box Arena de Londres el pasado septiembre y en el evento Together For Palestine en el Wembley Arena.

“Damascus” es el cuarto avance oficial de The Mountain, tras los lanzamientos de “The God of Lying” con IDLES, “The Manifesto” con Trueno y Proof, y “The Happy Director” junto a Sparks.

Escucha ‘Damascus’ de Gorillaz