Gorillaz lanzan canción con el rapero Trueno

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Gorillaz publicarán The Mountain, el sucesor de Cracker Island (Parlophone Records), el próximo 20 de marzo de 2026 a través de su nuevo sello Kong (puedes reservarlo aquí).

La banda de Albarn, el artista Jamie Hewlett, el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, el batería Russel Hobbs y el prodigio japonés de la guitarra Noodle, regresa con un trabajo coproducido por ellos junto a al trío formado por James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr.

Como es habitual, contará con una grandísima nómina de colaboradores, entre quienes destacan, entre otros, IDLES, Johnny Marr, Black Thought, Sparks, Asha Bhosle, Gruff Rhys, Kara Jackson, Bizarrap y Paul Simonon. También se incluye la participación de los fallecidos Mark E. Smith, Bobby Womack y Tony Allen.

Hace unos días, en su paso por Madrid en su actuación en Pulse Of Gaia, estrenaban una canción junto al rapero argentino Trueno, que ahora ve la luz como segundo adelanto del disco. La canción también incluye una intervención póstuma del rapero de Detroit Proof, miembro de D12 y colaborador histórico de Gorillaz, cuyo freestyle fue grabado minutos antes de entrar a una sesión de estudio.

Escucha ‘The Manifesto’ de Gorillaz ft. Trueno & Proof

Gorillaz formarán parte del cartel de Primavera Sound 2026.