El Ser Humano – Las 10 nuevas canciones de El Ser Humano publicadas en 2021 (Discos Belamarh)

Si el concepto de honestidad puede aplicarse a la música, a los músicos, entonces El Ser Humano, o lo que es lo mismo Gonzalo Fuster, es sin duda uno de los artistas más honestos de todo el globo terráqueo. Un tipo comprometido consigo mismo, con sus emociones, su vida, su tiempo, su familia y, last but not least, con su obra y su independencia creativa. Él decide cuándo, cómo y con quién, y en esa condición de anacoreta artístico, de ermitaño de sí mismo, ha encontrado la estabilidad creativa y personal.

Una condición que le ha llevado a pasar, en un par de años, de vislumbrar la posibilidad de abandonar la música a lanzar un disco tras otro, cambiando de nombre y de estilo, en función de lo que el cuerpo le ha ido pidiendo en cada momento. Cuando El Ser Humano parecía finiquitado, surgió Gran Camino; después vino la inesperada resurrección de su proyecto principal con Casa (2019) y el año pasado, como Gonzalo Fuster, publicó Almacenero Marx. Una sucesión de trabajos tras los que parecía subyacer una búsqueda creativa que le iba llevando a reducir cada vez más los ornamentos sonoros para intentar encontrar la esencia de su arte. Búsqueda que le llevó a un minimalismo doméstico – con protagonismo de su mujer, su hijo y su hija, bromas familiares, sonidos ambientales – que quedó finalmente reflejado en el mencionado Casa (Discos Belamarh, 2019).

Como si con ese disco condensado y familiar hubiese encontrado lo que buscaba, y se hubiese liberado de presiones, El Ser Humano vuelve ahora con un trabajo más ortodoxo en el que coexiste todo lo que hemos ido vislumbrado en esta cadena de canciones que nos ha ido regalando en los últimos años. Como en un Big Bang musical, en estas 10 canciones se concentra y luego estalla, con un fogonazo de increíble talento, todo el vocabulario musical y lírico construido con mimo y celo por su autor. Sus obsesiones, inseguridades y miedos, su visión de la vida, su particular relación con el hecho artístico, su aparente relación de amor/odio con la soledad, la fama, la exposición mediática… todo está aquí, en estas letras tan típicas suyas, que muestran y esconden casi por partes iguales, confesionales y a ratos juguetonas como las de sus amadas Vainica Doble.

Estas 10 canciones son la culminación en todos los sentidos del proceso, si es que lo ha habido de manera consciente, de progresiva reducción, de eliminación de lo superfluo, para volver de nuevo a crecer ya con los ingredientes perfectos y las dosis adecuadas. Gonzalo canta mejor que nunca, encuentra el equilibrio entre su propuesta casera, familiar, y la variedad instrumental, y además se mueve con comodidad en un estilo folk, con el fingerpicking por bandera, que parecía haber abandonado y al que vuelve a acercarse con toda naturalidad. Con toques de pop y rock, no obstante, como en la biográfica “Adivinanza”, la oscura “Tierra”, en la que se acerca a un sonido polvoriento y sombrío, o en la magnífica “Aire”, con sublime interpretación vocal y también excelsa batería de Juan Terol (que también toca en las otras dos canciones mencionadas).

La guinda de este maravilloso cóctel (con permiso de la espléndida “Lunática”, que podrían haber firmado John Martyn, Jim Croce, James Taylor o Bert Jansch), quizás gestado a través de dolorosas pero fecundas catarsis personales y artísticas, es en mi opinión “Etcétera”. Como Chico Buarque en “Construçao”, en este tema, en apariencia basado también en su propia experiencia, Gonzalo juega con las esdrújulas en una canción repleta de una tensa belleza. Una tensión que acaba reventando en el colosal grito de Patricia Roca antes de desembocar en un final en el que desmonta la rima para “salirse del círculo” y dar esperanza a quienes viven, vivimos, atrapados en una rueda sin fin de dudas y temores.

El prodigioso talento de El Ser Humano se ha liberado y anda suelto. Ahora todo es posible.

Puedes escuchar, y también comprar tanto en digital como en formato físico, El Ser Humano – Las 10 nuevas canciones de El Ser Humano publicadas en 2021 en su página de Bandcamp. También está en Spotify.