In-Edit Barcelona llega con Depeche Mode, Jeff Buckley, Lennon y más

In-Edit Barcelona celebrará del 23 de octubre al 2 de noviembre su 23ª edición en los Mooby Aribau Cinemes, reafirmando su condición como cita imprescindible para los amantes del documental musical. Con 71 títulos divididos en siete secciones y un total de 115 proyecciones, el certamen combina estrenos mundiales, europeos, nacionales y catalanes, reflejando el auge del género.

La programación se adentrará en la vida y obra de nombres de referencia internacional como Depeche Mode, Ol’ Dirty Bastard, Boy George, Jeff Buckley, John Lennon o Yoko Ono, sin olvidar figuras nacionales como Antonio Flores, Leiva, Mikel Erentxun, Víctor Manuel o Farruquito. También destacará la reivindicación de artistas que no han gozado del reconocimiento merecido, como Judee Sill, Allee Willis o Meredith Monk, junto a propuestas que rompen moldes narrativos y se mueven entre el documental y la ficción.

El festival explorará además la diversidad musical global, desde el funk, el flamenco, el techno o el jazz, hasta el ska, la salsa, el punk, la canción de autor o la música experimental. No faltarán homenajes a artistas ligados a Barcelona, con títulos dedicados a Joan Dausà, Tete Montoliu, Victòria dels Àngels o Víctor Nubla, así como propuestas con mirada social y política, como la ópera en lengua de signos impulsada por Gustavo Dudamel o los relatos de diáspora y memoria ligados a Kinan Azmeh y al jazz afroamericano en Escandinavia.

Junto a las proyecciones, In-Edit refuerza su dimensión profesional con In-Edit Lab, que ofrecerá masterclasses, encuentros de industria, estrenos escénicos y proyectos de impulso al talento joven.

Toma nota de la programación de In-Edit

23 y 31 de octubre
Spinal Tap 2: The End Continues — Rob Reiner
Inauguración

24 de octubre
Encuentros profesionales entre productoras y agentes
Encuentro entre estudiantes de ESMUC y productoras audiovisuales
Omega Wants To Dance — Ramon Tort (Presentación con el equipo del film)
Revival69: The Concert That Rocked the World — Ron Chapman (Presentación con el equipo del film)
O Menino D’Olho D’Água — Lírio Ferreira, Carolina Sá
Harley Flanagan: Wired For Chaos — Rex Miller (Presentación con el equipo del film y warm up)
It’s Never Over, Jeff Buckley — Amy Berg (Sesión de warm up)
The World According To Allee Willis — Alexis Manya Spraic (Presentación con el equipo del film)
La salsa vive — Juan Carvajal (Sesión de warm up)
We Are Fugazi From Washington, D.C. — Joe Gross, Joseph Pattisall, Jeff Krulik
Hasta que me quede sin voz — Mario Forniés, Lucas Nolla, Sepia (Presentación con el equipo del film)

25 de octubre
Rave — ?ukasz Ronduda, Dawid Nickel
Half Moon — Frank Scheffer (Presentación con el equipo del film)
Kreator – Hate & Hope — Cordula Kablitz-Post
Ellis Park — Justin Kurzel
El canto de las manos — María Valverde (Presentación con el equipo del film y Q&A)
Serás Farruquito — Santi Aguado, Reuben Atlas (Presentación con el equipo del film)
Depeche Mode: M — Fernando Frías de la Parra (Sesión de warm up con Ángel Molina)
Queer As Punk — Yihwen Chen
Alma bakala — Moy Santana (Presentación con el equipo del film y warm up)
Ol’ Dirty Bastard: A Tale Of Two Dirtys — Jason L. Pollard, Sam Pollard (Presentación con el equipo del film y warm up)
Sun Ra: Do The Impossible — Christine Turner

26 de octubre
Daytime Revolution — Erik Nelson
Antihéroe — Marc de la Varga (Presentación con el equipo del film)
Lost Angel: The Genius of Judee Sill — Andy Brown, Brian Lindstrom
I Was a Teenage Sex Pistol — Andre Relis, Nick Mead
Fandango — Remedios Malvárez, Arturo Andújar (Presentación con el equipo del film)
Legacy — Manal Masri
Pauline Black: A 2-Tone Story — Jane Mingay (Sesión de warm up)
Tete, tocar lo invisible — Anna Solana, Jero Rodríguez (Presentación con el equipo del film)
Mixtape — Omar Acosta
Hombre bala — Anuska Ariztimuño (Presentación con el equipo del film)
Boy George & Culture Club — Alison Ellwood (Sesión de warm up)
Mètode Víctor Nubla d’interpretació de Víctor Nubla — David Picó (Presentación con el equipo del film y warm up)

27 de octubre
Sesión de cortometrajes – Nacional
God Said Give ‘Em Drum Machines — Kristian R. Hill, Thomas Quarterman, Tim Roddy (Sesión de warm up)
The Butthole Surfers Movie — Tom Stern (Sesión de warm up)
La gran bogeria — Pol Fuentes (Presentación con el equipo del film)

28 de octubre
La partitura del cosmos — JuanMa V. Betancort
Música urgent — Eduard Sanjuán, Carles de la Encarnación, Lluís Montserrat (Presentación con el equipo del film)
Copeland — Pablo Aragüés (Presentación con el equipo del film)
Brasiliana – O Musical Negro Que Apresentou O Brasil Ao Mundo — Joel Zito Araújo (Presentación con el equipo del film y warm up)
Desire: The Carl Craig Story — Jean-Cosme Delaloye (Presentación con el equipo del film y warm up)

29 de octubre
Sesión Talent
Sesión Contraplà
La IA en la creación de documentales
Simfonia dels Àngels — Oriol Coll (Presentación con el equipo del film y Q&A)
Solo pienso en ti — Hugo de la Riva (Presentación con el equipo del film)
Esto es Raptor House — Roberto López Buschbeck (Presentación con el equipo del film y warm up)
Flores para Antonio — Elena Molina, Isaki Lacuesta (Presentación con el equipo del film)

30 de octubre
Mesa redonda ‘Tot Paisatge És Una Mentida’
Masterclass con Jean-Cosme Delaloye: Retos y revelaciones
Cristina Trenas (Little Spain): Cine, música y ambición
Sesión de cortometrajes – Internacional
Cheech & Chong’s Last Movie — David Bushell
Di’Anno: Iron Maiden’s Lost Singer — Wes Orshoski (Presentación con el equipo del film y warm up)

31 de octubre
ADMIRE: Road to Apolo — Lucas Borges (Presentación con el equipo del film y Q&A)
Marala – No hi ha foc etern — Marc Mayor Castillo, Victor Serna Garcia (Presentación con el equipo del film)
El Gitano de Balaguer: El carro pel pedregar — David Fernández (Presentación con el equipo del film)
La 42 — José María Cabral (Sesión de warm up)

1 de noviembre
Voïvod: We Are Connected — Felipe Belalcazar
Itoiz Udako Sesioak — Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea, Ainhoa Andraka (Presentación con el equipo del film)
Monk in Pieces — Billy Shebar
Yo no canto por cantar — Ana L’Homme (Presentación con el equipo del film)
We Want The Funk! — Stanley Nelson, Nicole London

2 de noviembre
O Menino D’Olho D’Água — Lírio Ferreira, Carolina Sá
Serás Farruquito — Santi Aguado, Reuben Atlas
La gran bogeria — Pol Fuentes
Desire: The Carl Craig Story — Jean-Cosme Delaloye
Cheech & Chong’s Last Movie — David Bushell
Boy George & Culture Club — Alison Ellwood
La 42 — José María Cabral
We Want The Funk! — Stanley Nelson, Nicole London
The making of SOMNI — Clausura y warm up con DJ2D2

