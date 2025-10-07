In-Edit Barcelona llega con Depeche Mode, Jeff Buckley, Lennon y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

In-Edit Barcelona celebrará del 23 de octubre al 2 de noviembre su 23ª edición en los Mooby Aribau Cinemes, reafirmando su condición como cita imprescindible para los amantes del documental musical. Con 71 títulos divididos en siete secciones y un total de 115 proyecciones, el certamen combina estrenos mundiales, europeos, nacionales y catalanes, reflejando el auge del género.

La programación se adentrará en la vida y obra de nombres de referencia internacional como Depeche Mode, Ol’ Dirty Bastard, Boy George, Jeff Buckley, John Lennon o Yoko Ono, sin olvidar figuras nacionales como Antonio Flores, Leiva, Mikel Erentxun, Víctor Manuel o Farruquito. También destacará la reivindicación de artistas que no han gozado del reconocimiento merecido, como Judee Sill, Allee Willis o Meredith Monk, junto a propuestas que rompen moldes narrativos y se mueven entre el documental y la ficción.

El festival explorará además la diversidad musical global, desde el funk, el flamenco, el techno o el jazz, hasta el ska, la salsa, el punk, la canción de autor o la música experimental. No faltarán homenajes a artistas ligados a Barcelona, con títulos dedicados a Joan Dausà, Tete Montoliu, Victòria dels Àngels o Víctor Nubla, así como propuestas con mirada social y política, como la ópera en lengua de signos impulsada por Gustavo Dudamel o los relatos de diáspora y memoria ligados a Kinan Azmeh y al jazz afroamericano en Escandinavia.

Junto a las proyecciones, In-Edit refuerza su dimensión profesional con In-Edit Lab, que ofrecerá masterclasses, encuentros de industria, estrenos escénicos y proyectos de impulso al talento joven.

Toma nota de la programación de In-Edit

23 y 31 de octubre

Spinal Tap 2: The End Continues — Rob Reiner

Inauguración

24 de octubre

Encuentros profesionales entre productoras y agentes

Encuentro entre estudiantes de ESMUC y productoras audiovisuales

Omega Wants To Dance — Ramon Tort (Presentación con el equipo del film)

Revival69: The Concert That Rocked the World — Ron Chapman (Presentación con el equipo del film)

O Menino D’Olho D’Água — Lírio Ferreira, Carolina Sá

Harley Flanagan: Wired For Chaos — Rex Miller (Presentación con el equipo del film y warm up)

It’s Never Over, Jeff Buckley — Amy Berg (Sesión de warm up)

The World According To Allee Willis — Alexis Manya Spraic (Presentación con el equipo del film)

La salsa vive — Juan Carvajal (Sesión de warm up)

We Are Fugazi From Washington, D.C. — Joe Gross, Joseph Pattisall, Jeff Krulik

Hasta que me quede sin voz — Mario Forniés, Lucas Nolla, Sepia (Presentación con el equipo del film)

25 de octubre

Rave — ?ukasz Ronduda, Dawid Nickel

Half Moon — Frank Scheffer (Presentación con el equipo del film)

Kreator – Hate & Hope — Cordula Kablitz-Post

Ellis Park — Justin Kurzel

El canto de las manos — María Valverde (Presentación con el equipo del film y Q&A)

Serás Farruquito — Santi Aguado, Reuben Atlas (Presentación con el equipo del film)

Depeche Mode: M — Fernando Frías de la Parra (Sesión de warm up con Ángel Molina)

Queer As Punk — Yihwen Chen

Alma bakala — Moy Santana (Presentación con el equipo del film y warm up)

Ol’ Dirty Bastard: A Tale Of Two Dirtys — Jason L. Pollard, Sam Pollard (Presentación con el equipo del film y warm up)

Sun Ra: Do The Impossible — Christine Turner

26 de octubre

Daytime Revolution — Erik Nelson

Antihéroe — Marc de la Varga (Presentación con el equipo del film)

Lost Angel: The Genius of Judee Sill — Andy Brown, Brian Lindstrom

I Was a Teenage Sex Pistol — Andre Relis, Nick Mead

Fandango — Remedios Malvárez, Arturo Andújar (Presentación con el equipo del film)

Legacy — Manal Masri

Pauline Black: A 2-Tone Story — Jane Mingay (Sesión de warm up)

Tete, tocar lo invisible — Anna Solana, Jero Rodríguez (Presentación con el equipo del film)

Mixtape — Omar Acosta

Hombre bala — Anuska Ariztimuño (Presentación con el equipo del film)

Boy George & Culture Club — Alison Ellwood (Sesión de warm up)

Mètode Víctor Nubla d’interpretació de Víctor Nubla — David Picó (Presentación con el equipo del film y warm up)

27 de octubre

Sesión de cortometrajes – Nacional

God Said Give ‘Em Drum Machines — Kristian R. Hill, Thomas Quarterman, Tim Roddy (Sesión de warm up)

The Butthole Surfers Movie — Tom Stern (Sesión de warm up)

La gran bogeria — Pol Fuentes (Presentación con el equipo del film)

28 de octubre

La partitura del cosmos — JuanMa V. Betancort

Música urgent — Eduard Sanjuán, Carles de la Encarnación, Lluís Montserrat (Presentación con el equipo del film)

Copeland — Pablo Aragüés (Presentación con el equipo del film)

Brasiliana – O Musical Negro Que Apresentou O Brasil Ao Mundo — Joel Zito Araújo (Presentación con el equipo del film y warm up)

Desire: The Carl Craig Story — Jean-Cosme Delaloye (Presentación con el equipo del film y warm up)

29 de octubre

Sesión Talent

Sesión Contraplà

La IA en la creación de documentales

Simfonia dels Àngels — Oriol Coll (Presentación con el equipo del film y Q&A)

Solo pienso en ti — Hugo de la Riva (Presentación con el equipo del film)

Esto es Raptor House — Roberto López Buschbeck (Presentación con el equipo del film y warm up)

Flores para Antonio — Elena Molina, Isaki Lacuesta (Presentación con el equipo del film)

30 de octubre

Mesa redonda ‘Tot Paisatge És Una Mentida’

Masterclass con Jean-Cosme Delaloye: Retos y revelaciones

Cristina Trenas (Little Spain): Cine, música y ambición

Sesión de cortometrajes – Internacional

Cheech & Chong’s Last Movie — David Bushell

Di’Anno: Iron Maiden’s Lost Singer — Wes Orshoski (Presentación con el equipo del film y warm up)

31 de octubre

ADMIRE: Road to Apolo — Lucas Borges (Presentación con el equipo del film y Q&A)

Marala – No hi ha foc etern — Marc Mayor Castillo, Victor Serna Garcia (Presentación con el equipo del film)

El Gitano de Balaguer: El carro pel pedregar — David Fernández (Presentación con el equipo del film)

La 42 — José María Cabral (Sesión de warm up)

1 de noviembre

Voïvod: We Are Connected — Felipe Belalcazar

Itoiz Udako Sesioak — Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea, Ainhoa Andraka (Presentación con el equipo del film)

Monk in Pieces — Billy Shebar

Yo no canto por cantar — Ana L’Homme (Presentación con el equipo del film)

We Want The Funk! — Stanley Nelson, Nicole London

2 de noviembre

O Menino D’Olho D’Água — Lírio Ferreira, Carolina Sá

Serás Farruquito — Santi Aguado, Reuben Atlas

La gran bogeria — Pol Fuentes

Desire: The Carl Craig Story — Jean-Cosme Delaloye

Cheech & Chong’s Last Movie — David Bushell

Boy George & Culture Club — Alison Ellwood

La 42 — José María Cabral

We Want The Funk! — Stanley Nelson, Nicole London

The making of SOMNI — Clausura y warm up con DJ2D2

Más información en su web.