Depeche Mode
Depeche Mode llevarán el documental ‘M’ a los cines en octubre

Redacción MZK

La pasada primavera Depeche Mode anunciaban en sus redes el estreno de un nuevo documental, con el que retoman su actividad y recuperarán la temática y las canciones de la que fue su última y exitosa gira.

«‘M’, Una nueva película del galardonado director Fernando Frías (@ferfrias) con imágenes de las tres presentaciones de DM en la Ciudad de México en 2023, con entradas agotadas, explorando los paralelismos entre los temas de «Memento Mori» y la profunda conexión con la muerte y la mortalidad en la cultura mexicana. Disponible este otoño».

Según un comunicado oficial de Sony Music Entertainment, Depeche Mode: M explora de manera íntima y simbólica los temas centrales de Memento Mori (Columbia/ Sony, 2023), un álbum que marcó un renacimiento emocional para el grupo tras la pérdida de Andy Fletcher, su teclista y cofundador, el fatídico 26 de mayo de 2022.

En cada uno de los conciertos se ha recordado a Fletcher, que ha estado presente en espíritu en buen número de guiños durante el largo tour que recordemos, pasó por nuestro país con doble cita en Madrid, Barcelona y Bilbao.

Tras su estreno en el Festival Tribeca 2025, la experiencia cinematográfica del galardonado cineasta mexicano Fernando Frias llega a cines e IMAX de todo el mundo por un tiempo limitado a partir del martes 28 de octubre. Las entradas salen a la venta el 17 de septiembre. 

La gira Memento Mori reunió a más de 3 millones de personas en 112 conciertos de todo el mundo. El largometraje como decimos llegará a cines e IMAX el próximo 28 de octubre, con proyecciones en más de 2,500 salas de 60 países.

Tienes toda la información en la web de la banda.

