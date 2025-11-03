Inhaler avanzan el single ‘Hole In The Ground’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Desde que se dieran a conocer en 2018 It Won’t Always Be Like This, que llegó al primer puesto en las listas de Reino Unido e Irlanda a Open Wide (2025), Inhaler han ido asentándose y creciendo, hasta convertirse en uno de los grupos más en forma de su generación.

La banda del hijo de Bono de U2 Elijah Hewson, están de vuelta con el lanzamiento de su nuevo single “Hole In The Ground”, su primer lanzamiento desde que lanzaran Open Wide el pasado mes de febrero. Un tema grabado en los legendarios estudios Abbey Road con el productor Kid Harpoon, que encapsula la épica emocional y el carácter panorámico del sonido del cuarteto irlandés: un himno de melancolía y esperanza, sustentado por guitarras envolventes y un ritmo hipnótico.

Como cuenta Hewson: «Para nosotros, «Hole In The Ground» es una canción que mana de nuestra conciencia. El hecho de alejarnos un tiempo de la composición nos ha permitido entrar al estudio como si fuese una suerte de lienzo en blanco que resultó inspirador.

A veces resulta difícil hablar del significado de tus canciones, pero nosotros las vemos como brotes entre los escombros. O como el último recuerdo borroso que tienes de una persona. Es una especie de meditación sobre la esperanza y cómo mantenerse presente y abierto en la vida».

Escucha ‘Hole In The Ground’ de Inhaler