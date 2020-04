Johnny Marr nos enseña a tocar canciones de The Smiths

Johnny Marr (recuerda su carrera en solitario en este reportaje especial) está entreteniendo a sus fans estos días de confinamiento. Después del lanzamiento de Call The Comet (2018), el guitarrista de The Smiths, nos ha regalado un par de canciones inéditas “Armatopia” y “The Bright Parade” y ha formado parte de la banda sonora de lo nuevo de James Bond, que debía haberse estrenado en abril y finalmente ¿llegará? en octubre.

“No Time to Die”, tema titular de la película del mismo título que será la vigésimo quinta entrega de la saga de James Bond, 007. Es una canción de Billie Eilish que ha compuesto junto a su hermano y que contiene música de Hans Zimmer y su habitual colaborador Johnny Marr.

Ahora nos sorprende con una serie de clases particulares de guitarra, gentileza de Fender, en las que nos está enseñando a tocar algunas canciones de The Smiths. Aquí tienes una lección magistral a cargo de un auténtico maestro de las seis cuerdas. Cómo tocar los acordes de “The Headmaster Ritual”, la pieza que abría el histórico Meat Is Murder (1985), el único disco de la formación de Manchester que alcanzó el nº1 de las listas británicas. Quizá el disco más ecléctico de su carrera.

Así que ya lo sabes, coge la guitarra y sigue sus pasos: