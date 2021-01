Kings Of Leon adelantan varios avances de su nuevo disco

Kings Of Leon sorprenden en este inicio del año con el anuncio de su esperado nuevo disco y lo hacen, con un pequeño fragmento de algunas de sus canciones.

Han pasado nada menos que cinco años desde que la banda de Nashville, Tennessee formada por los hermanos, Caleb, Nathan y Jared Followill junto a su primo Matthew Followill, editaran Walls (2016).

Mientras se deciden a compartir alguno de sus singles al completo, nos avanzan varios adelantos del disco en pequeñas píldoras, a saber: “Must Catch The Bandit”, “Feel The Way You Do”, “Dancing In Your Head”, “Spin It Like We Can” y “I’m Going Nowhere”.

Kings Of Leon formarán parte del cartel de Mad Cool 2021.