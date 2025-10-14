L.A. publica nuevo EP y anuncia gira

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El artista mallorquín L.A. (Luis Albert Segura) ha publicado este 2025 un nuevo disco titulado A Modern Odyssey. Con motivo de su lanzamiento, estuvimos hablando con él en Muzikalia. Ahora, apenas unos meses después, L.A. anuncia una gira que llega acompañada de una novedad: el lanzamiento del EP A Modern Tour EP (Virgin). Este nuevo trabajo incluye cinco canciones ya publicadas pero que vuelven a la vida capturando la energía y el sonido actual de la banda.

El EP incluye tres de sus éxitos de discos anteriores, «Perfect combination», «Leave it all behind» y «Turn the lights on», filtrándolos a través de la perspectiva actual de sus directos. Además el mallorquín ha aprovechado para revisar dos de los singles de su último álbum, «Right time» y «Miss you again».

Con este lanzamiento, L.A. sienta las bases de sus próximos conciertos, donde la potencia del rock se unirá al hedonismo del baile. La anunciada gira dará comienzo a finales de octubre, recorriendo varias ciudades españolas para presentar en directo las canciones del nuevo EP y los éxitos de su carrera. Las fechas confirmadas son las siguientes:

24 octubre, Gijón, sala Acapulco.

25 octubre, Ponferrada, sala H.

1 noviembre, Palma de Mallorca, Baluard des Princep.

14 noviembre, Alicante, sala Marea Rock.

15 noviembre, Castellón, sala La Bohemia.

20 noviembre, Barcelona, sala Wolf.

21 noviembre, Valencia, sala Loco Club.

22 noviembre, Murcia, sala Rem.

29 noviembre, Boiro (A Coruña), A Pousada.

30 noviembre, Ourense, Café Auriense.

ENTRADAS A LA VENTA