Luis Albert Segura vuelve a reactivar L.A.

Luis Albert Segura lleva al frente de su proyecto L.A. desde 2004. Ese año inició una carrera de fondo desde el pequeño y mágico escenario del ya desaparecido bar Bluesville de Palma de Mallorca. Todo el esfuerzo lo llevó a girar por EEUU, Canadá, América Latina, Inglaterra y parte del territorio europeo entre 2012 y 2018, además de grabar discos con compañías internacionales como Universal o Sony Music (2009 – 2018) o compartir giras y abrir conciertos de artistas de renombre como Arcade Fire, Foo Fighters, Muse, Placebo, Band of Horses o Franz Ferdinand, entre muchos otros. A lo largo de estos años, L.A. ha actuado en algunos de los festivales de música más destacados a nivel nacional e internacional; Reading and Leeds (Reino Unido, 2012), Corona Capital (México, 2013), South By Southwest (2010 a 2016), Mad Cool, Bilbao BBK Live o Sonorama Ribera, entre muchos otros.

A lo largo de su trayectoria, algunas de las canciones de L.A. han sonado en spots publicitarios y películas, como Stop de Clocks, que tras su aparición en la película ‘A tres metros sobre el cielo’ llegó a millones de personas en diferentes países.

En 2019, Luis Albert publicó bajo su nombre propio su primer trabajo en castellano, Amenaza Tormenta (Sony Music), que presentó en directo en ciudades de todo el país. Ahora anuncia nuevo disco, Evergreen Oak, y regreso de L.A. Se trata de un disco muy especial está grabando en una casa junto a su familia en la Sierra de Tramuntana de Mallorca y podemos seguir el proceso a través de sus redes sociales.