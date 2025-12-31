La Playlist Emergente de la Semana (especial Inverfest)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Continuamos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Una lista que puedes complementar con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, donde incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, Hoy en nuestra PlayList Emergente os presentamos a Rosalinda Galán, IDOIA, destellos*, Norwen, De Fem, Lemot y Blackpanda siete interesantes propuestas que pasarán por Inverfest.

Rosalinda Galán – Mataora

Rosalinda Galán es una artista sevillana que ha encontrado en la copla no un vestigio del pasado, sino un lenguaje vivo y revolucionario, al que ha dotado de un pulso electrónico y contemporáneo sin perder su carga emocional y simbólica. Su propuesta, a menudo definida como copla eléctrica, conecta de forma natural con públicos diversos: dialoga con su generación desde la modernidad sonora y, al mismo tiempo, despierta una memoria íntima en madres y abuelas que reconocen en sus canciones la raíz del género. Con single debut, “Cállate”, mostró una explosión de sentimientos donde tradición y vanguardia se entrelazan. Ahora llega «Mataora», con la que presenta su candidatura al Benidorm Fest. Estará actuando el próximo 17 de enero en la Sala Siroco – Inverfest (comprar entradas)

IDOIA – Un último baile bajo el aguacero

IDOIA irrumpió en 2021 como una de las grandes revelaciones de la escena vasca con Ilun eta abar, un debut sorprendentemente maduro para una artista de apenas 21 años, donde tradición y modernidad convivían con naturalidad a través de canciones que mezclaban raíz, folk, pop o bossa nova sin prejuicios. El pasado año le dio continuidad con De amar y desandar, un segundo álbum profundamente personal que funciona como una carta sonora a la vida: un ejercicio de memoria y crecimiento íntimo, donde la fragilidad se transforma en aprendizaje y las vivencias recientes se convierten en canciones con una mirada luminosa hacia el futuro, como imágenes rescatadas del pasado y reveladas de forma orgánica para seguir avanzando. Estará actuando el próximo 23 de enero en la CCC Condeduque – Inverfest (comprar entradas)

destellos* – No era esto a lo que veníamos

destellos* es una banda madrileña formada en algún punto impreciso de 2022 por Celia al bajo, Pedro y Francho a las guitarras, Jesús a la batería y Almu a la voz, que ha sabido canalizar el malestar y la sobreestimulación de una generación en tránsito hacia la vida adulta. Su música nace de la frustración, la duda y el cansancio emocional de esa generación desencantada del llamado indie de guitarras. Con referencias claras al emo y al alt-rock de los 90, han sorprendido con un primer álbum, Todo, Un Incendio, Nada, un debut que consolida su identidad y los proyecta hacia una gira por salas y festivales de todo el país. Estarán actuando el próximo 23 de enero en Siroco – Inverfest (comprar entradas)

Norwen – Second Door

Norwen es el proyecto de Alberto Ortiz, riojano afincado en Madrid tras pasar algún tiempo en Londres. Es un habitual de esta sección, ya hemos compartido algunos de sus sencillos en nuestra PlayList Emergente y presentando su primer EP en nuestra sección Emergentes MZK. Sus canciones son una aproximación moderna y sofisticada al folk rock o incluso, en menor medida, al country rock. Estará actuando el próximo 8 de enero en El Sol – Inverfest (comprar entradas)

De Fem – Arcoiris

De Fem es una banda asturiana que irrumpe con Rojo despertar, un trabajo que se mueve entre lo íntimo y lo ritual, donde la experiencia femenina se convierte en eje creativo y narrativo. Las composiciones, firmadas y conducidas por la personal voz de Celia Posada, destacan por su tono evocador y confesional, sostenidas por un armazón instrumental de gran profundidad atmosférica: las guitarras envolventes de Miguel Ruiz (Acid Mess, Sombra, Weak) aportan textura y tensión emocional, mientras que la sección rítmica de Antonio Tamargo (Acid Mess, Ilegales, Carlos Ares) dota al conjunto de solidez y pulso orgánico. Grabado en Estudios El Nido bajo la producción de Brian Hunt y editado por Spinda Records y Lacre, Rojo despertar es un álbum que explora el despertar de la intuición, el amor y la energía creadora, haciendo convivir lo carnal y lo místico en un ejercicio de fragilidad consciente que acaba transformándose en fuerza creadora. Estarán actuando el próximo 9 de enero en Siroco – Inverfest (comprar entradas)

Lemot – Quiero quedarme

Lemot es una banda gallega de pop rock originaria de A Coruña, formada por Alejandro Castro y Pablo Sobrino, que siguen ampliando miras y público con su pop?rock del Atlántico, combinando melodías accesibles y letras emotivas con influencias de artistas internacionales como Coldplay o Imagine Dragons. Desde su single debut “Estaba claro” y su álbum Abrimos Fuego (2022), hasta nuestros días, no han parado de crecer, tanto en estudio como en directo. Con lanzamientos recientes como “Quiero Quedarme”, apuntan a que pronto para verles, habrá que recurrir a mayores recintos. Estarán actuando el próximo 25 de enero en El Sol – Inverfest (comprar entradas)

Blackpanda – Ella es

Blackpanda es un dúo madrileño formado por Marta Marlo y Andrés Lim que fusionan electrónica, pop y ritmos urbanos con una sensibilidad única. Desde tiempos de “Qué me queda?” lanzada en 2020, han dejado o un repertorio que incluye singles como “miss u”, “Naranja Paraíso” y “Un plan perfecto”, así como su primer álbum largo, Vapor y Cielo (2024), donde exploran procesos vitales a través de metáforas y texturas sonoras que combinan orgánico y digital. Estarán actuando el próximo 30 de enero en la Sala Villanos – Inverfest (comprar entradas)

