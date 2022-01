Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente hemos incluido las canciones de Floresalegría, Tommy 3 Balas, Martín Puig, Carrera, Maldito Murphy, B.O.W. y Enrique Octavo.

Floresalegría – Un día

Floresalegría es el proyecto musical de la cantautora chilena Pamela Flores. Este pasado 2021 publicó su primer disco, el EP Curá y Sola. Para su último sencillo, ya en 2022, se inspiró en la historia personal de Joan y Víctor Jara, y por añadidura en todos esos amores que tuvieron que terminar abruptamente a causa de la dictadura. El resultado es esta canción titulada “Un día” que hoy te presentamos en nuestra PlayList Emergente con su sugerente vídeo, dirigido por Jorge Peña.

Tommy 3 Balas – grisgrisgris

Tommy 3 Balas es el nombre que el extremeño/pamplonés residente en Madrid Tomás Boldú puso en marcha en 2020, después de militar en diversos grupos. Tras publicar su primer EP en 2021, y una serie de sencillos, el próximo día 28 de enero verá la luz su primer LP, Fly Boy Robot. Su último adelanto apareció hace apenas una semana y se titula “grisgrisgris”, una perfecta muestra de como las canciones tristes también pueden ser hits bailables.

Martín Puig – Expiration date

Martín Puig es un músico barcelonés que en breve publicará su primer EP. Un disco cargado de sentimientos y sensibilidad que incluye temas como este “Expiration date”. Una canción con protagonismo de los sintetizadores arropando a la voz de Martín, que ha contado con la producción y mezcla a cargo de Vitu Valera muy en la línea del Bedroom Pop y el DIY.

Carrera – Feliz no cumpleaños

El cuarteto madrileño Carrera publicará en los próximo meses su esperado álbum de debut: Cabeza en Rutina. Hace unos días publicaron un adelanto titulado “Feliz no cumpleaños”, una especie de cruce entre los primeros The Jesus and Mary Chain y Las Ligas Menores, con la que reivindican el valor anímico de aferrarte a la fantasía de una futura celebración cuando lo estás pasando mal. Carrera han sido también noticia estos días por su incorporación al roster de Jägermusic.

Maldito Murphy – Todos mis males

Maldito Murphy, quienes se describen a sí mismos como “la banda con peor suerte del mundo” de manera humorística, publicaron hace unas semanas su segundo álbum, Horizontes. Un disco con el que el grupo vigués consolida su formación y se desvía de la senda del country para dejar paso a un eclecticismo que abarca desde el pop español clásico hasta ritmos más bailables, pasando por el rock and roll o el folk. Antes de publicar el disco lanzaron el sencillo “Todos mis males”, en el que colaboró Mikel Erentxun.

B.O.W. – Our last tango

B.O.W. (Brotherhood of Wolves) es una banda alicantina de rock nacida al inicio de la pandemia. Para su primer lanzamiento escogieron darse a conocer nada menos que con un disco doble, un acto casi suicida en estos días que el grupo afrontó con seguridad en sí mismos y convencimiento en la calidad de su música. Una música que rehúye encasillarse, pero que hace rememorar los momentos más emblemáticos del rock americano a lo largo de las 23 canciones que completan un álbum que no se hace ni largo ni rutinario. Entre ellas está “Our last tango”, uno de sus sencillos y además el tema que abre el disco.

Enrique Octavo – El día que haga limpieza

Enrique Octavo es un grupo granadino formado hace unos años por José Bolivar (voz y guitarra) cuyo resto de componentes han ido cambiando en este tiempo. En los últimos días del pasado año publicaron su ultimo sencillo, en realidad un doble sencillo compuesto por “Prohibido bailar” y “El día que haga limpieza”. La grabación y producción estuvo a cargo de Alfonso G. Márquez y Javier Ángel Morillo. La canción “El día que haga limpieza” se presenta con un vídeo de Charly de la Mata (Nature Productions) con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!