Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Hugo Le-Loup, Luis Mera Lucky, Volcano Spring, Salvana, Carrera, Olimpia y Molina Molina.

Hugo Le-Loup – The all sorrow

El DJ y compositor asturiano afincado en Barcelona Hugo Le- Loup publicó hace un par de semanas “The All Sorrow”, su nuevo single y videoclip. Es el segundo adelanto de su próximo álbum, Nothing To Excess que verá la luz a finales de año. La canción habla del camino que debemos atravesar a lo largo de nuestra vida, cuando el miedo a lo desconocido nos produce dolor. “The all sorrow”, con referencias a Dune, cuenta con la voz de la intérprete italiana Katia Valente.

Luis Mera Lucky – Libración

Luis Mera Lucky es un músico compostelano residente en Ferrol que el año pasado publicó su primer álbum, La Hora de Triunfar. En 2022 ha lanzado un mini EP con tres descartes de aquel disco, El Estratega. Entre las canciones de su debut se encuentra “Libración”, que os presentamos en nuestra PlayList Emergente de hoy con un vídeo protagonizado por Pepa Cartelle y realizado por Dani Moncho.

Volcano Spring – Tightrope

Volcano Spring es un grupo de Tarragona formado en 2020 y actualmente integrado por Àlex Pérez (guitarra rítmica), Albert Basora (órgano y guitarra acústica), Ivan Rita (Bajo), Raül Ruiz (batería), Alex León (guitarra solista) y Pere Gallardo (voz). En su música muestran su predilección por el garage surf rock, añadiendo toques de psicodelia y country. En otoño publicarán un EP del que el pasado mes de mayo nos avanzaron esta canción titulada “Tightrope”, que presentan con un vídeo de aires cinematográficos.

Salvana – Tenue

Salvana es una banda barcelonesa de shoegaze formada por Laura S. Nuñez, Carlitos Nieves, Pablo Porcar y Ana Gavidia. Hace unas semanas publicaron su primer álbum, un disco homónimo editado por Magic in the Air Records. Como tercer sencillo de adelanto lanzaron unos días antes esta canción titulada “Tenue”, un tema repleto de delay, reverb y espectaculares puentes instrumentales.

Carrera – Las cosas caducan

Carrera es una banda madrileña formada por Hanna, Carla, Gonzalo y Tomás. El pasado mes de mayo publicaron su primer disco, Cabeza en Rutina. El tercer y último adelanto del álbum fue “Las cosas caducan”, una canción pop sobre rupturas amorosas pero con un tono ácido pero a la vez constructivo, con una llamada al optimismo y un sonido que recuerda a grupos como Teenage Fanclub o Yo La Tengo.

Banani – Fanático y un poco ignorante

Banani, el proyecto en solitario de Bruno Banani (Fuckin’ Bollocks, Dulce Pájara de Juventud), acaba de publicar su primer disco, Bambas con Velcro, con BCore. Tras un par de adelantos previos, entre ellos el tema que da título al disco y que estrenamos en Muzikalia, el tercer y último adelanto vio la luz unos días antes que el álbum. Su título es “Fanático y un poco ignorante”, y se trata de un tema pegadizo y bailable.

Molina Molina – Siento que muero

Hacía ya un tiempo que no teníamos noticias de Molina Molina hasta que hace unas semanas publicó un nuevo sencillo, “Siento que muero”. Una canción con la que presenta un segundo disco que verá la luz en otoño y que ha sido grabada en comunión con el productor Aaron Rux. Un tema fresco y positivo que combina la electrónica con el indie pop. Con Molina Molina y su último sencillo despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!