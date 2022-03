Libro: Jorge Martí – Canción de Amor Definitiva (Plaza y Janés)

La vida de Jorge Martí es una historia de amor, de amor incondicional a su familia y a la música. Así pudimos comprobarlo en el documental In The Middle Of Norway (Mia P. Salazar, 2018) que ahora se amplifica en Canción de Amor Definitiva (Plaza y Janés), unas memorias que dejan claro que la suya es una carrera de obstáculos, que ha sabido capear y sigue capeando con tesón y determinación.

¿Cómo puede el vocalista de una veterana banda de éxito como La Habitación Roja ser a la vez un enfermero anónimo que compagina su trabajo en dos centros médicos de la ciudad Noruega de Molde? ¿Cómo puede tener una vida junto a su mujer y sus dos hijas en una tranquila y fría localidad junto a los fiordos y varias veces al año emprender largos viajes para atender las obligaciones de su grupo? ¿Qué sentirá al reunir a miles de personas coreando sus canciones en un abarrotado festival y a las pocas horas estar cuidando a enfermos con Alzheimer o demencia? Esas extrañas dualidades que a veces nos pone el destino por delante, han sido los capítulos que han ido moldeando a Jorge como persona, compositor, padre y marido.

La suya es una historia como cualquier otra, la de un joven de l’Eliana (Valencia) de clase media, deportista, melómano hasta la cleptomanía, con dudas vitales, gatillazos y toda suerte de desventuras y descubrimientos adolescentes que un día decide hacer un erasmus en Noruega. Allí conoce a Ingrid, su mujer, compañera de vida y centro sobre el que pivota su universo. Pronto llegan éxitos y fracasos, monta un grupo junto a su amigo de la infancia Jose Marco, a quienes pronto se les unen Pau Roca y Juanjo Espinosa, años más tarde sustituido por Marc Greenwood y juntos, van construyendo una carrera con una serie de discos y canciones que aunque tarden en ser conscientes de ello, ya forman parte de la historia del pop de nuestro país. Unas canciones que van en paralelo a momentos felices y jodidos, como esa catarsis que supone el diagnóstico de encefalomielitis miálgica / síndrome de fatiga crónica a su pareja, poco después de tener a su primera hija.

A partir de ahí empieza una nueva etapa aún más complicada, pero siempre vista con un admirable optimismo, el de un tipo sensible y entregado, que se abre en canal y nos invita a asomarnos a su día a día sin filtros. A sus trabajos para afrontar tratamientos que hagan mejorar a Ingrid, trayectos interminables, composiciones, problemas con su sello y su grupo, mudanzas forzadas y cábalas para compaginar esa doble vida sin que todo salte por los aires.

Es difícil no empatizar con alguien a quien admiras, con quien compartes edad, gustos musicales, amigos e incluso alguna de esas frustraciones y problemas. Este libro es una lección de superación, que viene acompañado por una playlist que hace referencia a todas esas canciones propias y ajenas que van entrelazándose con el relato. Porque como decían sus adorados The Smiths en “Rubber Ring”: “No olvides las canciones que te hicieron llorar y las canciones que salvaron tu vida. Sí, eres viejo ahora y un cerdo listo, pero ellas fueron las únicas que siempre estuvieron a tu lado”.

Puedes comprar el libro Canción de Amor Definitiva (Plaza y Janés) de Jorge Martí en la web de su editorial.