Matt Kwasniewski-Kelvin de black midi, muere a los 26 años

Matt Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de la banda británica de rock experimental black midi, ha fallecido a los 26 años tras una larga batalla con su salud mental, según confirmó su familia en un comunicado.

«Con profunda tristeza, como familia, lamentamos informarles que Matthew Kwasniewski-Kelvin ha fallecido tras una larga lucha por su salud mental. Era no solo como un músico talentoso, sino también un hombre amable y divertido que finalmente sucumbió, a pesar de todos sus esfuerzos».

Influido inicialmente por el pop-punk y el rock clásico, su encuentro con Geordie Greep lo llevó a adentrarse en el noise y el rock experimental, una mezcla que cristalizó en el debut Schlagenheim (2019), disco del que te definimos como: «una pléyade efervescente de riffs proteínicos, giros vocales de un manierismo imprevisible que, llevados al extremo, pueden cargar por parte del vocalista Geordie Greep, unos espacios en donde prenden silencios intrigantes, y, una sección rítmica, en definitiva, que va creando viscerales a la par que matemáticos crescendos que dejan esquirlas a su paso».

Kwasniewski-Kelvin abandonó la banda en 2021 para centrarse en su recuperación, con el apoyo explícito de sus compañeros. black midi continuó como trío hasta su disolución en 2024, dejando una obra breve pero altamente sugestiva.

El sello Rough Trade lo definió como “una persona increíblemente talentosa” y subrayó el impacto humano y artístico de su pérdida. Formado en la Brit School de Londres, fue clave en la gestación del grupo.

Descanse en paz.