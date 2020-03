MGMT comparten la cara B de su nuevo single

MGMT han vuelto con un 12″ con el que dan continuidad al genial Little Dark Age que fue una de las sensaciones de 2018.

La banda de Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser están de regreso con un sencillo llamado “In The Afternoon”, una canción de tono oscuro conocimos a finales de 2019 y sigue la estela de su último trabajo.

Ahora MGMT comparten la canción que la acompaña en su cara B, “As You Move Through the World”, una pieza instrumental mucho más experimental.