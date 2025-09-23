Morrissey canceló sus dos últimos shows por amenazas de muerte
La gira de Morrissey continúa accidentada. El artista británico ha cancelado dos shows en Estados Unidos después de recibir una amenaza de muerte antes de un concierto en Ottawa, Canadá como confirmó a través de sus redes sociales:
«Debido a los recientes acontecimientos y a una gran precaución para la seguridad tanto del artista como de la banda, los próximos espectáculos de este fin de semana en Foxwoods y MGM Music Hall han sido cancelados. Todas las entradas serán reembolsadas automáticamente en el punto de compra original.
Agradecemos su comprensión».
Un hombre de 26 años fue liberado bajo fianza después de supuestamente proferir una amenaza de muerte al cantante antes de su actuación en un festival de música la semana pasada. El evento se desarrolló según lo previsto, pero posteriormente canceló dos shows en Massachusetts y Connecticut.
Próximos conciertos de Morrissey
2025 – EEUU
Martes, 23 de septiembre | Philadelphia, PA | The Met Philadelphia | entradas
Jueves, 25 de septiembre | Pittsburgh, PA | Benedum Center for the Performing Arts | entradas
Sábado, 27 de septiembre | Chicago, IL | Byline Bank Aragon Ballroom | entradas
Lunes, 29 de septiembre | Milwaukee, WI | The Riverside Theater | entradas
Jueves, 2 de octubre | Denver, CO | Temple Hoyne Buell Theatre | entradas
Sábado, 4 de octubre | Salt Lake City, UT | The Union Event Center | entradas
Martes, 7 de octubre | Seattle, WA | Benaroya Hall | entradas
Jueves, 9 de octubre | Eugene, OR | Hult Center for the Performing Arts | entradas
Sábado, 11 de octubre | Berkeley, CA | Greek Theatre | entradas
Sábado, 18 de octubre | Ontario, CA | Toyota Arena | entradas
Martes, 21 de octubre | Tucson, AZ | Centennial Hall | entradas
Sábado, 25 de octubre | Los Ángeles, CA (con Social Distortion) | Intuit Dome | entradas
2025 – LATINOAMÉRICA
Viernes, 31 de octubre | Ciudad de México, México | Palacio de los Deportes | entradas
Martes, 4 de noviembre | Guadalajara, México | Auditorio Telmex | entradas
Sábado, 8 de noviembre | Buenos Aires, Argentina | Movistar Arena | entradas
Miércoles, 12 de noviembre | São Paulo, Brasil | Espaço Unimed | entradas
Domingo, 16 de noviembre | Santiago, Chile | Movistar Arena | entradas
Jueves, 20 de noviembre | Lima, Perú | Arena 1 | entradas
Sábado, 22 de noviembre | Bogotá, Colombia | Movistar Arena | entradas
2026 – EEUU
Sábado, 3 de enero | Rancho Mirage, CA | The Show at Agua Caliente Resort Casino Spa | entradas
Martes, 6 de enero | San Diego, CA | San Diego Civic Theatre | entradas
Sábado, 10 de enero | San Antonio, TX | Boeing Center at Tech Port | entradas
Martes, 13 de enero | Oklahoma City, OK | The Criterion | entradas
Jueves, 15 de enero | St. Louis, MO | The Factory | entradas
Sábado, 17 de enero | Atlanta, GA | Fox Theatre | entradas
Martes, 20 de enero | St. Petersburg, FL | Duke Energy Center for the Arts – Mahaffey Theater | entradas
Jueves, 22 de enero | Hollywood, FL | Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino | entradas