Morrissey comparte concierto por el arranque de su gira europea

Después de dejar atrás sus problemas de salud que le obligaron a reprogramar parte de sus recientes conciertos por EEUU, Morrissey calienta motores para su gira europea, que arranca este sábado 31 de mayo en Dublín.

El que fuera cantante de The Smiths ha querido tener un guiño con sus fans y ha compartido el concierto que celebró en el día de año nuevo de 2024 en el Hollywood Palladium junto a su banda actual, esa que le acompañará en su visita a Madrid el próximo 12 de junio.

Han pasado 10 años desde su última actuación en España, cuando vino a presentar su disco World Peace is None of Your Business (2014) que él mismo definió en su día como el mejor de su carrera y que tres semanas después de su lanzamiento fue retirado de las tiendas y de los servicios de streaming por indicaciones del jefe del sello Harvest, Steve Barnett. En 2014 lo presentó en Madrid y en 2015 en el SOS 4.8 de Murcia y en Barcelona.

Morrissey agotó las entradas de su concierto en Noches del Botánico en poco más de 15 minutos, aproximadamente 4.500 localidades disponibles, que volaron ante la expectación de volver a disfrutar de la presencia del cantante de Manchester.

Disfruta del concierto de Morrissey en el Hollywood Palladium

Fechas de Morrissey en Europa